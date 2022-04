Le 10 attrazioni naturalistiche più amate d’Italia

Con l'arrivo della primavera la natura si risveglia ed è bellissimo ammirarla in tutto il suo splendore. Quale occasione migliore per visitare le dieci attrazioni naturalistiche italiane più amate. Curiosi di scoprire quali sono le bellezze naturalistiche del nostro paese più visitate dagli italiani?

I tesori naturali italiani da non perdere: dai Giardini Indro Montanelli a Villa Borghese

Sono davvero tantissime le meraviglie del nostro paese. Musement, la nota piattaforma di prenotazione per attrazioni, ha stilato una speciale classifica con le dieci attrazioni naturalistiche più votate ed amate in Italia. Tenendo conto delle recensioni rilasciate dai visitatori su Google, la piattaforma ha individuato le dieci bellezze naturalistiche italiane da non perdere. Il patrimonio italiano del resto è immenso e lo sono ancora di più i tesori naturali. Si tratta di più di 1700 luoghi, nella top ten dei più amati ritroviamo alcune bellezze senza tempo del nostro paese.

La classifica premia in particolare il nord e nello specifico la regione Lombardia. A seguire il centro e infine il sud che conquista una sola posizione. Ecco la classifica completa con le dieci attrazioni stilate da Musement.

La top ten delle bellezze naturalistiche italiane secondo Musement

Al decimo posto della classifica delle bellezze naturalistiche più amate secondo Musement troviamo i Giardini Indro Montanelli a Milano. Il parco è stato recensito con 19.448 feedback e una media di voto pari a 4.4. Un luogo magico nel cuore pulsante di Porta Venezia a Milano dedicato all'indimenticabile giornalista Indro Montanelli dove è possibile passeggiare tra laghetti ritagliandosi un momento di quiete dalla movida milanese.

Al nono posto, invece, troviamo i giardini di Boboli di Firenze votati con 19,791 recensioni e una media di 4.3 stelle. Ottavo posto per il Parco Giardino Sigurtà con una media di 4,6 stelle e 20.431 recensioni. Il parco naturalistico di 60 ettari si trova a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, a circa 8 km da Peschiera del Garda. In passato ha vinto il premio di parco più bello d'Italia nel 2013 e di secondo parco più bello d'Europa nel 2015.

Al settimo posto le cascate del Mulino di Saturnia situate nel cuore della Toscana, simbolo incontrastato della Maremma. Qui le acque sulfuree fuoriescono dal terreno a 37,5°C creando delle piscine termali calde dove è possibile bagnarsi. Uno scenario pazzesco che ha conquistato 22.611 recensioni con una media di 4,6 stelle.

Scalando la classifica al sesto posto c'è il Parco Nazionale del Vesuvio, l'unica bellezza naturalistica del sud con 26.259 recensioni e una media di 4,5 stelle. Quinta posizione per il parco di Monza, il quarto recintato più grande d'Europa e il maggiore circondato da mura con la sua superficie di 688 ettari, quarto posto per il Parco del Valentino, situato lungo le rive del Po, a ridosso del centro storico di Torino.

Le tre attrazioni naturalistiche più amate in Italia

Il podio delle attrazioni naturalistiche più amate del nostro paese vede al terzo posto il Parco Nazionale delle Cinque Terre, istituito nel 1999 in Liguria, in provincia della Spezia e Patrimonio Unesco. La bellezza di questo parco ha conquistato 40.228 recensioni con 4,7 stelle. Seconda posizione per il Parco Sempione, una delle bellezze naturalistiche di Milano. Costruito a fine Ottocento sull'area già occupata dalla Piazza d'armi, il parco occupa un'area di 386.000 m² e attrae ogni anno milioni di turisti e visitatori. "Anima verde" della capitale della moda, il parco ha conquistato 60.317 recensioni con una media di 4,6 stelle.

Infine al primo posto troviamo la meravigliosa Villa Borghese. Il grande parco cittadino di Roma si estende per 80 ettari e contiene al suo interno fontane, laghetti, edifici, piccoli fabbricati. Il parco, Patrimonio Unesco, è una delle meraviglie di Roma con 60.800 recensioni positive e una media di 4,6 stelle.