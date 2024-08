Quali sono le 50 spiagge italiane più amate dai turisti?

L'estate nel nostro Paese è sinonimo di mare e spiagge, ma quali sono le località che i turisti amano di più? Holidu - il portale di prenotazione di case vacanze - ha da poco pubblicato la lista delle 50 spiagge italiane più apprezzate nel 2024, realizzata sulla base delle recensioni degli utenti di Google Maps.

Top delle 50 spiagge italiane più amate: la Sardegna conquista 39 posizioni

La Sardegna si conferma la regione più amata dai turisti stranieri e italiani. La top delle 50 spiagge più amate nel Bel Paese vede ben 39 litorali sardi. La cosa non sorprende, visto che l'isola mediterranea può vantare un litorale mozzafiato. Dalla splendida spiaggia di Scivu, situata nella Costa Verde, che con la sua sabbia dorata e le acque cristalline occupa la prima posizione e dona la sensazione di trovarsi in un angolo di paradiso, a Is Arutas - nella Penisola del Sinis - nota soprattutto per i suoi granelli di quarzo colorati che donano al mare una tonalità unica, e fanno guadagnare a questo litorale il secondo posto, le mete affascinanti non mancano.

Anche la terza posizione vede un litorale sardo: Porto Giunco, vicino a Villasimius, affascina con la sua lunga distesa di sabbia bianca e il mare turchese, nonché per la vicinanza dello stagno di Notteri, popolato da fenicotteri rosa.

Molto spesso si tratta di località marine in posizione isolata, lontane dai centri abitati, che le rendono - oltre che affascinanti - anche delle vere e proprie oasi di tranquillità.

La classifica delle spiagge italiane più amate dai turisti

Di seguito la classifica di Holidu delle spiagge italiane più amate dai turisti: