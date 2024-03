Le 25 spiagge più belle del mondo secondo i viaggiatori: la classifica di Tripadvisor

Quali sono le 25 spiagge più belle del mondo secondi i viaggiatori? Si tratta di tutte mete da sogno in cui andare a fare la propria vacanza almeno una volta nella vita. Pace, relax, spiagge incontaminate e acqua cristallina. Si può prendere il sole e sfoggiare poi una abbronzatura perfetta, oppure si può nuotare tra acque incontaminate e ammirare pesci colorati. Ecco la classifica di Tripadvisor.

Quali sono le 25 spiagge più belle del mondo? La classifica Tripadvisor

La classifica delle 25 spiagge più belle al mondo stilata in base alle recensioni e ai giudizi dei viaggiatori è così composta:

Praia da Falésia, Portogallo

Spiaggia dei Conigli, Italia

Spiaggia della Concha, Spagna

Spiaggia di Ka’anapali, Hawaii

Grace Bay Beach, Turks e Caicos

Anse Lazio, Seychelles

Spiaggia di Manly, Australia

Eagle Beach, Aruba

Siesta Beach, Florida

Spiaggia di Varadero, Cuba

Playa Pilar, Cuba

Spiaggia di Balandra, Messico

Spiaggia di Reynisfjara, Islanda

Parco della spiaggia di Poipu, Hawaii

Seven Mile Beach, Isole Cayman

Playa de Las Canteras, Spagna

Spiaggia di Ipanema, Brasile

Playa Manuel Antonio, Costa Rica

Spiaggia di Falassarna, Grecia

Spiaggia di Nungwi, Tanzania

Spiaggia di Kelingking, Indonesia

Spiaggia di Nissi, Cipro

Spiaggia di Myrtos, Grecia

Playa Norte, Messico

Spiaggia di Muro Alto, Brasile

Come si può evincere vi sono località mozzafiato con sabbia da sogno e un mare limpido e cristallino. La prima, ovvero Praia da Falesia nell’Algarve portoghese, è famosa per le sue scogliere di sabbia rossa. Anno scorsa si era classificata al sesto posto. Secondo posto per la Spiaggia dei Conigli sull’isola di Lampedusa. Le sue acque cristalline e la sabbia dorata, hanno portato la località italiana sul secondo gradino del podio. Poi? Le altre località sono spiagge dell'Australia, del Brasile, del Messico, delle Hawaii ma anche della Grecia o dell'Indonesia. Tutte località incantevoli dove trascorrere vacanze da sogno.

La spiaggia dei Conigli in Italia

La spiaggia dei Conigli in Italia è un posto davvero affascinante e incantevole che si trova nella parte sud ovest dell’isola di Lampedusa. La piccola isola sorge al centro di un’ampia baia.

Qui si trovano: il gabbiano reale e una particolare specie di lucertola. Il suo nome non deriva dalla presenza di conigli. Fu l'ammiraglio Smith nel lontano 1824 che la incoronò come “Rabit Island”. Successivamente questo nome venne tradotto con rabbit ovvero coniglio, ma pare che il nome datole fosse invece di origine araba e che volesse significare che tale spiaggia era da collegamento facendo così riferimento all’istmo che si forma tra l’isolotto e la costa.