Le 10 migliori città in cui fare un city break: la classifica di Ryanair

Vienna

Stai pensando di organizzare uno short break, ossia un viaggio-gita di un weekend o poco più, e sei indeciso su quale città visitare? Bene, Ryanair ha stilato una classifica con le dieci migliori città dove è possibile trascorrere un city break all'insegna del relax e della cultura. Ecco le mete da non perdere!

Weekend fuori porta, dove andare: da Vienna a Dublino

Con l'arrivo della bella stagione e la fine delle restrizioni anti Covid, milioni di italiani sono pronti a riprendere in mano le valigie e partire. Dopo due anni di stop e limitazioni nei viaggi è tutto riaperto e si è tornati a riassaporare quella sensazione di libertà. Per chi sta valutando di trascorrere un weekend fuori porta, Ryanair raccomanda 10 città da non perdere.

Al primo posto della speciale classifica c'è Vienna, la capitale dell'Austria. Conosciuta come la "città della musica", Vienna è una location davvero speciale dove è possibile dedicarsi alla visita di monumenti maestosi come il Castello del Belvedere e il Duomo di Santo Stefano. Tra le mete consigliate anche Norimberga, la città medievale per eccellenza della Germania dove è possibile visitare il Castello, tra le più importanti fortezze medievali d'Europa. Da non perdere poi l'Hauptmarkt, il mercato dei fiori con bancarelle di frutta e verdura situato nel centro storico a nord del fiume Pegnitzforno.

Bordeaux

Al terzo posto troviamo Bordeaux, città portuale situata sulle rive del fiume Garonne, nel sud-ovest della Francia, conosciuta per il suo vino. Un weekend all'insegna del relax alla scoperta di mercatini, ma anche gallerie e ristoranti di prim'ordine. Non dimenticate di passare alla Place de la Bourse e al Grand Theatre de Bordeaux. Anche Dublino merita una visita se state organizzando un weekend. La città "più amichevole" d'Europa è famosa in tutto il mondo per le sue casette colorate, ma anche per musei imperdibili come la National Gallery, il Museo Nazionale di Storia e la Drury Street.

Siviglia, Amsterdam e Porto: tre città dove organizzare un city break

Siviglia

La classifica di Ryanair dedicata alle città da non perdere per un city break menziona anche Siviglia, il capoluogo della regione dell'Andalusia conosciuta per il flamenco. Una località davvero unica con la sua imponente cattedrale gotica e la meravigliosa Plaza de Espana. Poi c'è Amsterdam, conosciuta per il suo patrimonio artistico, l'elaborato sistema di canali e le case strette con facciate a capanna. Da non perdere il Museo Van Gogh, il museo del Tulipano e per gli appassionati la casa di Anna Frank.

In Portogallo, invece, merita una visita la cittadina di Porto il cui centro storico è stato classificato patrimonio Unesco. Una città incantevole che conquista sin dal primo istante con le sue stradine acciottolate che ruotano intorno al quartiere di Ribeira. Ryanair consiglia anche Glasgow, la città portuale situata sul fiume Clyde, nelle Lowland scozzesi occidentali. Una meta famosa per l’architettura vittoriana e art nouveau, ma anche per essere diventata nel 2008 città Unesco della musica. In classifica anche Lione, città francese nella regione storica del Rodano-Alpi, dove è possibile ammirare l'anfiteatro romano delle Tre Gallie e il moderno quartiere della Presqu’île. Infine Spalato, città croata sulla costa della Dalmazia, conosciuta per le spiagge bianche e cristalline e per il bellissimo palazzo di Diocleziano.