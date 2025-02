L'auto volante diventa realtà? Il video del test in California e i dubbi

L’auto volante è un sogno che da sempre fa parte dell’immaginario comune, soprattutto quando si è imbottigliati nel traffico delle nostre città. Il sogno potrebbe diventare realtà grazie al prototipo lanciato da Alef Aeronautics che ha testato un’auto elettrica volante? Potete vedere il test nel video, anche se molti sollevano dubbi.

Auto volante, primo test in California: il video

Il prototipo si chiama Model A e si è alzato in volo su una strada della California. A rendere volante Model A è la sua tecnologia avanzata con propulsori integrati nel cofano e nel bagagliaio che le permettono il decollo verticale.

Questo primo modello di auto elettrica volante potrebbe essere guidato normalmente su strada e all'occorrenza, appunto, decollare, magari per superare un ostacolo (come nel video in cui vola per alcuni secondi superando un Suv). L'autonomia di Model A sarebbe di di 354 km su strada e 177 km in aria.

Auto volante: i dubbi dopo il video

A destare qualche perplessità ci sono innanzi tutti i limiti rigidi imposti alle telecamere presenti sul posto, tenute a distanza senza poter riprendere l'interno dell'auto. Si attendono anche, in un settore in cui sono in molti a studiare l'"auto volante", più dati su sicurezza, prestazioni e autorizzazioni necessarie.



L'esperto di aviazione Henry Harteveldt, parlando con l'agenzia americana Associated Press (Ap), si dice scettico: "Quando ho visto per la prima volta il modello Alef, ho pensato che sembrasse una Batmobile molto meno affascinante. E mi sono chiesto cosa ci fosse sotto il cofano. Quando tengono le persone a centinaia di metri di distanza, non lasciano avvicinare i giornalisti, non mostrano l'interno né il pilota, sorgono molte domande. Mi chiedo quanto sia reale tutto questo".

"Quanto può salire questo velivolo?", prosegue Harteveldt. "La Federal Aviation Administration sarà coinvolta nella gestione di queste auto volanti? Saranno considerate aerei o no?"

Prezzo auto elettrica volante

Ci sono voluti ben dieci anni di lavoro per sviluppare il prototipo fanno sapere da Alef Aeronautics. Il progetto ha ricevuto nel 2017, un finanziamento di 3 milioni di dollari dall'investitore Tim Draper, che in passato ha già investito in Tesla e SpaceX. Nel 2022 Model A avrebbe ricevuto la certificazione speciale da parte della Federal Aviation Administration, l’agenzia che regola l’aviazione civile negli Stati Uniti d'America. Il prezzo al momento sarebbe di 284 mila euro.