Lancio Ax-1 verso l'Iss: quattro "privati" nello spazio. Come seguirlo in diretta

Tutto pronto per il lancio del Falcon 9 di SpaceX. Dopo il via libera alla missione Ax-1 di Axiom Space, gli appassionati di spazio potranno seguire in diretta il lancio dalla stazione spaziale Kennedy Space Center in Florida. Ecco dove seguirlo in streaming.

Ora del lancio del Falcon 9 di SpaceX

Alle ore 16.17 italiane ci sarà il lancio del Falcon 9 di SpaceX della missione Ax-1 dal Kennedy Space Center in Florida. Dopo una serie di cambi data, prima il 6 e poi l'8 aprile, è tutto pronto per la prima missione privata nella storia diretta alla Stazione spaziale internazionale (Iss) con la presenza a bordo di equipaggio civile. Proprio così, a bordo del Falcon 9 di SpaceX è prevista la presenza di "turisti" che trascorreranno otto giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Il Falcon 9 di SpaceX sarà lanciato dalla piattaforma 39A. A comandare la prima missione privata è il comandante Michael López-Alegría, ex astronauta della Nasa e Vice Presidente di Axiom Space con alle spalle 4 missioni e ben 10 "passeggiate" spaziali. Con lui altri tre membri: Larry Connor, Mark Pathy e Eytan Stibbe che, a differenza del comandante, hanno dovuto pagare la cifra di 55 milioni di dollari a testa. L'esperienza nello spazio avrà un costo di vitto e alloggio di circa 22.500 dollari al giorno.

Lancio Ax-1 nello spazio: dove seguirlo in diretta

Per tutti gli appassionati è possibile seguire il lancio della missione Ax-1 nello spazio dalle ore 16.17 italiane. La diretta streaming sarà attiva dalle ore 13.00 circa e proseguirà anche 15 minuti dopo il lancio del Falcon 9 di SpaceX. La trasmissione verrà poi ripristinata circa due ore prima del docking della navicella Crew Dragon Endeavour al modulo Harmony della stazione spaziale intorno alle ore 10.30 italiane del giorno 9 aprile.



Chi vuole seguire la diretta del lancio della missione (e i preparativi, già in collegamento), può farlo cliccando su questo link della Nasa.