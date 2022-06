La Superluna della Fragola ruba la scena, le FOTO più belle dal mondo

La Superluna che ieri sera ha incantato tutti si è resa protagonista anche di meravigliosi scatti da ogni angolo del mondo. Ecco le migliori foto della Superluna di fragola.

Superluna della fragola, perché così importante

Occhi puntati verso l'alto ieri sera, quando la cosiddetta Superluna della fragola (o "di fragola", o "delle fragole" a seconda dei gusti), si è presa la scena dominando il cielo. Lo spettacolo è avvenuto grazie a un plenilunio della luna avvenuto nel punto della sua orbita più vicino alla Terra, il tutto unito alla ridotta distanza al perigeo. Questo insieme di elementi ha fatto sì che il nostro satellite ieri sera sia apparso molto più grande e molto più luminoso del solito.

Superluna di fragola fotografata ieri sera nei cieli di Pistoia. pic.twitter.com/P1I58asiZE — Marco M.M. (@MMmarco0) June 15, 2022

Quella di ieri sera è stata la prima vera super luna del 2022, anche se questo termine non è propriamente scientifico, eppure ha una sua motivazione ben precisa. A determinare le condizioni nelle quali il satellite può essere definito super luna è l'astrologo Richard Nolle che, nel 1979, ha affermato che - per potersi definire tale - il satellite deve trovarsi a una distanza pari o inferiore a 361.885 km dalla Terra, misurata dai centri dei due corpi celesti. Ecco perché il plenilunio di maggio è stato chiamato erroneamente in questo modo, infatti ha mancato il titolo per poco, brillando a 362.127 km di distanza da noi: grande sì, ma non abbastanza per aggiudicarsi il titolo di prima super luna del 2022.

La seconda #superluna🌕del 2022 ha incantato la #Cina 🇨🇳

Guarda le stupende immagini!#Supermoon2022 pic.twitter.com/NYv0RA7nOa — Ambasciata Repubblica Popolare Cinese in Italia (@AmbCina) June 15, 2022

Superluna di fragola, le foto più belle dal mondo

Il disco lunare più grande del 7% rispetto alle dimensioni con le quali si mostra di solito, ha attirato gli occhi e gli obiettivi fotografici di tutto il mondo. Ecco allora le migliori fotografie scattate dai vari angoli della Terra che hanno immortalato la super luna al suo massimo intorno alle 13:51 ora italiana, ma che ha poi proseguito a campeggiare nei cieli ed è stata visibile anche da noi ieri sera. Attenzione: se vi aspettate di vedere una luna rossa per via del suo nome che richiama alle fragole, rimarrete delusi. Il riferimento al frutto non è infatti dovuto al suo colore, bensì al periodo in cui si presenta che coincide con la raccolta delle fragole. Ma, vi assicuriamo, che seppur non sia rossa, questa super luna ha regalato ugualmente degli scatti incredibili.