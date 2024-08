L'isola pedonale più grande d'Europa è in Italia

Camminare in un borgo dove il tempo sembra essersi fermato, e non c'è traccia di smog. In un piccolo borgo italiano tutto questo è possibile. Qui si trova infatti la più grande isola pedonale d'Europa, dove le persone si muovono a piedi o su un mulo

Viaggi 9 Agosto 2024 - ore 14:43 Redatto da Meteo.it Viaggi 9 Agosto 2024 - ore 14:43 Redatto da Meteo.it