La passeggiata spaziale di Samantha Cristoforetti, foto e video

Samantha Cristoforetti è entrata nella storia. L'astronauta e aviatrice, prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea, dal 21 luglio 2022, detiene un altro record: è la prima donna europea a passeggiare al di fuori della Stazione Spaziale Internazionale.

La data di giovedì 21 luglio 2022 è destinata a diventare una giornata storica per l'Italia e l'Europa. Samantha Cristoforetti, infatti, è stata la prima donna europea a passeggiare al di fuori della Stazione Spaziale Internazionale. Al secondo volo spaziale l'astronauta, dopo le 16.53 italiane, ha lasciato il modulo russo Nauka per una passeggiata spaziale della durata di sette ore.

La Cristoforetti non era da sola, ma accompagnata dal collega russo Oleg Artemyev alla sua sesta passeggiata fuori dall'ISS. Un lungo lavoro di preparazione per l'italiana, la prima a lasciare la Stazione Spaziale dopo una serie di operazioni, installazioni ed attività indispensabili per lasciare il laboratorio Nauka.

Una serie di operazioni di sicurezza quelle messe in atto dall'astronauta tra cui: il dispiegamento di ben dieci nanosatelliti progettati per il raccoglimento dei dati di radioelettronica durante le EVA, ma anche la messa in funzione di un braccio telescopico da Zarya, il primo modulo della Stazione Spaziale Internazionale, a Poisk utile per assistere alle future passeggiate spaziali.

Samantha Cristoforetti, il video della passeggiata spaziale

La passeggiata di Samantha Cristoforetti nello spazio è durata sette ore. In realtà l'operazione doveva durare molto di più, ma Cristoforetti e Artemyev sono dovuti rientrare nel laboratorio spaziale Nauka per motivi di sicurezza in seguito ad alcuni malfunzionamenti. Il centro di controllo di Mosca, infatti, ha informato i due astronauti di un problema alle batterie delle tute indispensabili per alimentare una serie di servizi di sussistenza nello spazio. Per questo motivo Cristoforetti e Artemyev sono dovuti rientrare alla base con un'ora in meno rispetto alla tabella di marcia.

La Cristoforetti non è la sola italiana ad aver passeggiato nello spazio. Prima di lei, infatti, è stato Luca Parmitano a lasciare per ben due volte la Stazione Spaziale Internazionale. L'astronauta detiene però il record di prima donna europea, visto che prima di lei ci erano riuscite solo: la russa Svetlana Savitskaya nel 1982 e 13 astronaute americane tra cui Christina Koch e Jessica Meis nel 2019 fino alla cinese Wang Yaping.