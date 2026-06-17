La Montagna dei 7 colori: dove si trova e come visitare uno dei luoghi più fotografati del pianeta

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Tra le meraviglie naturali più sorprendenti del Perù spiccano le celebri montagne dai colori variopinti, un paesaggio unico che sembra dipinto a mano.

Situate nella zona di Vinicunca, nel cuore delle Ande peruviane, queste vette superano i 5.200 metri di altitudine e attirano ogni anno migliaia di visitatori. Le loro caratteristiche striature rosse, gialle, verdi e viola creano un effetto spettacolare che le ha rese famose in tutto il mondo.

La Montagna dei 7 colori, dove si trova e come visitarla

Nel cuore delle Ande peruviane si trova uno dei paesaggi naturali più straordinari del pianeta: le celebri montagne arcobaleno di Vinicunca. Situate nella regione di Cuzco, oltre i 5.000 metri di altitudine, queste vette attirano ogni anno migliaia di visitatori grazie alle loro incredibili sfumature colorate.

Le caratteristiche strisce rosse, gialle, verdi, blu e viola sono il risultato di un lungo processo geologico iniziato milioni di anni fa, quando movimenti della crosta terrestre portarono in superficie antichi strati di sedimenti ricchi di minerali.

Ogni tonalità è legata alla presenza di specifici elementi naturali: il ferro dona le sfumature rossastre, la limonite quelle gialle, mentre altri minerali contribuiscono ai colori verdi, blu e violacei. Le variazioni di luce, umidità e condizioni atmosferiche rendono il panorama ancora più spettacolare, modificando l'intensità dei colori nel corso della giornata. Vinicunca fa parte di un vasto sistema montuoso che comprende anche altre formazioni meno note ma altrettanto suggestive, come Palccoyo.

I consigli pratici, clima e stagioni migliori per andare

Per ammirare le Montagne Arcobaleno nel loro massimo splendore, il periodo migliore è quello compreso tra maggio e settembre, quando la stagione secca regala cieli sereni, panorami nitidi e colori particolarmente intensi.

Durante questi mesi i sentieri risultano più sicuri e agevoli da percorrere, rendendo l'esperienza ancora più piacevole. Al contrario, tra dicembre e marzo le frequenti precipitazioni possono rendere il terreno scivoloso e ridurre la visibilità, attenuando anche la vivacità delle celebri sfumature naturali.

Per godere appieno dello spettacolo è consigliabile partire nelle prime ore del mattino, quando la luce valorizza maggiormente il paesaggio. L'escursione verso Vinicunca richiede generalmente tra le due e le tre ore di cammino per raggiungere il punto panoramico principale, mentre il ritorno è più rapido. Chi desidera un percorso meno impegnativo può scegliere Palcoyo, una valida alternativa caratterizzata da un tragitto più breve e accessibile, percorribile in meno di un'ora.