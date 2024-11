La Luna incontra le Pleiadi e poi bacia Giove: quando vedere lo spettacolo a occhio nudo

Un doppio appuntamento celeste ci attende nei prossimi giorni: il nostro satellite naturale prima incontrerà l'ammasso stellare delle Pleiadi e subito dopo si scambierà un bacio con Giove. Entrambi gli show, se il meteo sarà clemente, saranno visibili a occhio nudo.

Luna protagonista di due eventi celesti

Sarà una "48 ore indimenticabile" quella che attende gli appassionati di fenomeni celesti. A dare il via allo spettacolo sarà la Luna che sarà circondata dalle Pleiadi il prossimo 16 novembre. A distanza di 24 ore il nostro satellite naturale si troverà in congiunzione con Giove.

A impreziosire il doppio spettacolo celeste ci penseranno poi le Leonidi, che proprio in questi giorni raggiungeranno il loro picco regalandoci spettacolari piogge di stelle cadenti. Per osservare tutti questi show celesti che ci attendono nelle prossime ore non serviranno strumentazioni speciali, e, se il tempo sarà clemente, potremo ammirare tutto a occhio nudo.

La Luna si immerge nelle Pleiadi

L'ammasso stellare delle Pleiadi promette di essere uno spettacolo già di per sé, e se osservato in cieli bui e lontano dalle fonti di inquinamento luminoso delle città può arrivare a regalare fino a 12 stelle ogni ora visibili a occhio nudo. La luminosità delle sue meteore è tale che, anche osservandole in ambienti dove le luci artificiali potrebbero penalizzare l'osservazione, si può comunque arrivare a contarne 5 o 6.

Nella notte tra il 16 e il 17 novembre, come fanno sapere dall'Unione astrofili italiani (Uai), lo spettacolo delle Pleiadi si svolgerà nella costellazione del Toro e sarà arricchito dalla presenza della Luna, che si troverà tra l'ammasso stellare e la stella Aldebaran.

Torna il bacio Luna-Giove nel cielo di novembre

Non avremmo neppure il tempo di staccare gli occhi dal firmamento, perché, ad appena 24 ore dall'immersione del nostro satellite nelle Pleiadi, la Luna duetterà con Giove. Proprio il gigante gassoso, che la sera precedente avevamo lasciato poco sotto alla Luna, si troverà in congiunzione con quest'ultima.

Anche il "bacio" Luna-Giove del 17 novembre avverrà nella costellazione del Toro, e anche in questo caso sarà perfettamente visibile a occhio nudo in presenza di condizioni meteo favorevoli. Il nostro satellite, dopo aver sorpassato il gigante gassoso nelle ore diurne, si troverà affiancato. Come sempre accade quando parliamo di congiunzioni tra due corpi celesti i due protagonisti non saranno vicinissimi, ma a noi che li osserviamo dalla Terra appariranno talmente vicini da dare l'impressione che si sfiorino.

©Stellarium - cielo del 17 novembre ore 21:00 circa

Le Leonidi si uniscono allo show di metà novembre

Luna, Pleiadi e Giove potrebbero essere sufficienti a regalarci una "due giorni indimenticabile". Tuttavia lo spettacolo si arricchirà ulteriormente grazie alle Leonidi, che proprio il 17 novembre raggiungeranno il loro picco.

Stelle cadenti originate dalla cometa Tempel Tuttle offrono un radiante che quest'anno sarà visibile tutta la notte, culminando a oltre 65° sull’orizzonte. L'osservazione delle Leonidi 2024 potrebbe essere in parte penalizzata dal bagliore lunare, visto che nel momento in cui raggiungono la loro massima attività il nostro satellite si troverà nella fase di Gibbosa calante con una luminosità del 96%. Tuttavia proprio la Luna sarà la protagonista degli spettacoli che promettono di tenere con gli occhi incollati al cielo migliaia di skywatcher.