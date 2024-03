La “cometa del diavolo” farà photobombing durante l'eclissi solare di aprile?

Foto d'archivio

Potrebbe rubarsi la scena come nel migliore dei photoboming. Parliamo della cometa 12P/Pons-Brooks, chiamata anche “cometa del diavolo”, che potrebbe fare la sua apparizione nelle immagini scattate della prossima eclissi solare dell'8 aprile visibile dalle Americhe.

12P/Pons-Brooks segue un'orbita ellittica intorno al Sole di circa 71 anni e si sta avvicinando al perielio, al punto più vicino alla nostra stella che toccherà il 21 aprile. La “cometa del diavolo” è chiamata così perché la sua chioma, l'atmosfera temporanea che si forma proprio vicino al passaggio al perielio, sembra a forma di corna di diavolo. È caratterizzata da improvvisi aumenti di luminosità. Se uno di questi coinciderà con l’eclissi, potrebbe comparire nelle foto di astronomi e astrofili e forse anche a occhio nudo.

Tutta colpa delle eruzioni di ghiaccio e vapore

Si tratta di una cometa criovulcanica, che periodicamente erutta una combinazione di ghiaccio e gas. Il “criomagma” fuoriesce quando la radiazione solare rompe il suo guscio ghiacciato. È in questi momenti che 12P/Pons-Brooks diventa molto più luminosa per diversi giorni. È successo, per esempio, il 19 luglio 2023 ed è stata seguita per questo da molti appassionati, come ricorda l'Unione Astrofili Italiani (Uai). Vedremo se si ripeterà ad aprile.