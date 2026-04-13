La cometa C/2025 R3 PanSTARRS splende nei cieli di aprile: ecco quando e come ammirarla prima dell'alba

La completa frammentazione della C/2026 A1 (MAPS), che non ha resistito alle altissime temperature durante il suo passaggio vicino al Sole, ha deluso molti appassionati di astronomia e osservatori del cielo. La sua scomparsa ha lasciato un momentaneo senso di vuoto tra gli studiosi e gli amanti delle comete. Tuttavia, l’interesse non è diminuito e si è rapidamente concentrato su un nuovo protagonista celeste. La comunità scientifica ha infatti rivolto lo sguardo verso C/2025 R3 (PanSTARRS), considerata altrettanto interessante.

Cometa C/2025 R3 PanSTARRS, ecco quando e come osservarla

La cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) raggiungerà un momento decisivo il 20 aprile, quando toccherà il perielio, ossia il punto più vicino al Sole, passando a circa 76,3 milioni di chilometri dalla nostra stella. Questo avvicinamento è fondamentale perché il calore solare provoca la sublimazione dei ghiacci presenti sulla sua superficie, trasformandoli in gas e dando origine alla tipica chioma luminosa visibile dalla Terra.

Pochi giorni dopo, il 27 aprile, la cometa si avvicinerà ulteriormente al nostro pianeta, arrivando a una distanza di circa 70,8 milioni di chilometri. Gli osservatori dell’emisfero nord possono già iniziare a cercarla nel cielo a partire da metà mese, con condizioni favorevoli tra il 13 e il 15 aprile. In queste date sarà individuabile vicino al Grande Quadrato di Pegaso, poco sopra l’orizzonte orientale circa un’ora prima dell’alba.

Proseguendo il suo tragitto, attraverserà poi la costellazione dei Pesci, offrendo nuove opportunità di osservazione. Un elemento particolarmente favorevole sarà la Luna Nuova del 17 aprile, che garantirà cieli più bui e quindi migliori condizioni per distinguere la sua debole luminosità. Sebbene le stime attuali suggeriscano che sia più resistente rispetto ad altre comete recenti, non vi è ancora la certezza che possa essere vista chiaramente a occhio nudo. Per questo motivo, l’utilizzo di strumenti come un binocolo astronomico è consigliato per apprezzarne al meglio i dettagli.

Cometa C/2025 R3 PanSTARRS, perché potrebbe non fare più ritorno

Individuata l’8 settembre 2025 dal sistema di osservazione Pan-STARRS, la cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) potrebbe non fare mai più ritorno nei pressi della Terra. Si tratta infatti di un corpo celeste a lungo periodo, con un’orbita ancora non definita con precisione. Secondo gli studiosi, esiste la possibilità che segua una traiettoria iperbolica, il che implicherebbe un solo passaggio vicino al Sole prima di allontanarsi definitivamente nello spazio interstellare.

Anche nell’ipotesi in cui resti legata gravitazionalmente al Sole, il suo percorso sarebbe comunque estremamente ampio e richiederebbe tempi lunghissimi per completare un’orbita. Questo rende molto improbabile una futura osservazione da parte dell’uomo. Per questo motivo, il periodo di aprile 2026 potrebbe rappresentare un’occasione unica per ammirarla.