La classifica dei Paesi più felici al mondo nel 2022? Prima la Finlandia, ecco dov'è l'Italia

In questo particolare momento pare impossibile che qualcuno abbia pensato alla classifica dei Paesi più felici al mondo nel 2022. Eppure il World Happiness Report, sembra portare, oggi, un lume di speranza in più perché la benevolenza sta crescendo a livello globale. In occasione del suo decimo anniversario, il report ha preso in esame, con grande attenzione, tutti i fattori che contribuiscono ad aumentare la felicità e il grado di serenità e gioia nei vari Paesi nonostante tutto quello che succede nel mondo.

Occorre, però, per comprendere la classifica, analizzare i parametri presi in esame e ragionare sul concetto di felicità. Il significato della parola felicità è stato preso nella sua interezza pensando soprattutto agli aspetti legati alla benevolenza e alla solidarietà nel mondo perché sono in forte aumento e contribuiscono a donare gioia a tantissime persone.

La classifica dei Paesi più felici al mondo: i parametri della ricerca

Dopo due anni di pandemia, dopo le notizie tra la guerra in Russia e Ucraina e le voci sullo scoppio di una terza guerra mondiale, i ricercatori della Nazioni Unite hanno scoperto che le persone hanno aumentato le loro attività nel volontariato e contribuito maggiormente alla beneficenza.

Analizzando tutti i dati raccolti i ricercatori hanno incoronato, per il quinto anno consecutivo, la Finlandia come il paese più felice al mondo. Secondo posto per la Danimarca e terzo per l'Islanda. Quarto posto per la Svizzera e quinto per l'Olanda.

Il motivo?

La presenza di un'aspettativa di vita sana

un ottimo Pil pro capite

ottimi dati riguardanti al sostegno sociale

bassa corruzione

ampia generosità della comunità

forte consapevolezza della propria libertà

Le persone felici sono quelle persone che si prendono cura l'una dell'altra, che possono immaginare il loro futuro e vivere appieno la loro vita in totale libertà e sicurezza.

L'Italia e la classifica dei Paesi più felici al mondo? La posizione del nostro Paese

A che punto della classifica si trova l'Italia? La cosa che non ci renderà affatto felici è sapere che il nostro Paese non si trova in tep ten.

A dir la verità nel report l'Italia si trova ben al trentunesimo posto, subito dopo l'Uruguay e prima del Kosovo. Chi è in posizioni peggiori? Ebbene sicuramente il Brasile che si trova in trentottesima posizione, il Giappone che è alla cinquantaquattresima. La Cina si trova al settantaduesimo posto e la Russia all'ottantesimo.

Non possiamo però consolarci con chi è messo peggio di noi nella classifica dei Paesi più felici al mondo perché l'Italia negli ultimi dieci anni, da quando esiste la classifica, non è mai riuscita ad imporsi in alto nella classifica.

I Paesi più felici del mondo, classifica completa

1. Finlandia

2. Danimarca

3. Islanda

4. Svizzera

5. Paesi Bassi

6. Lussemburgo

7. Svezia

8. Norvegia

9. Israele

10. Nuova Zelanda

11. Austria

12. Australia

13. Irlanda

14. Germania

15. Canada

16. Stati Uniti

17. Regno Unito

18. Repubblica Ceca

19. Belgio

20. Francia