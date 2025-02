La città più green d’Europa si trova in Italia secondo l’European Green Leaf Award 2025

La Commissione Europea dal 2010 ha istituito due premi prestigiosi pensati per premiare le città più green d'Europa. Si tratta di luoghi che si sono impegnati attivamente nella lotta all'inquinamento facendosi portavoce di politiche green contro lo spreco e il cambiamento climatico. Scopriamo quali sono le città vincitrici dell'European Green Capital Award assegnato alle città con oltre i 100 mila abitanti e l'European Green Leaf Award assegnato alle città nella fascia che va dai 20mila ai 100mila.

European Green Leaf Award 2025 vinto da Treviso

Partiamo dall'European Green Leaf Award, il premio assegnato dalla Commissione Europea alla città più green d'Europa con una capacità di 20mila-100 mila abitanti. A trionfare in questa speciale classifica è la città di Treviso, nel Veneto. Un premio prestigioso assegnato alla città di Treviso per il suo impegno nella lotta contro lo spreco e l'inquinamento, ma anche per il suo approccio intergenerazionale e creativo alla sostenibilità. Per l'occasione la città di Treviso ha ricevuto anche un assegno del valore di 200 mila euro per proseguire nelle iniziative green.

Il fascino di #Treviso e dei suoi canali che si insinuano negli angoli nascosti della città. #Veneto pic.twitter.com/AvxtvgHRvA — Laura Latini (@latinila1) December 29, 2024

La città di Treviso ha messo a punto il piano Green New Deal che prevede la realizzazione di 18 nuovi parchi urbani e periurbani, con la piantumazione di 15 mila alberi. Non solo, tra i progetti da realizzare c'è anche quello di trasformare una discarica dismessa in un parco fotovoltaico. Tra i punti di forza della città di Treviso anche il suo impegno costante nella mobilità sostenibile con il piano Bike to Work che premia i cittadini che prediligono spostarsi in bicicletta oppure a piedi. Da segnalare anche l'impegno di Treviso nella valorizzazione delle fontane e nella creazione di ecosfere nelle scuole che coinvolgono i giovanissimi.

European Green Capital Award 2025 vinto da Vilnius, in Estonia

Se l'European Green Leaf Award 2025 ha visto vincere la città di Treviso in Veneto, il premio European Green Capital Award 2025 è stato assegnato alla città di Vilnius. La capitale della Lituania, è rinomata per l'architettura barocca, visibile soprattutto nella città vecchia medie, ma anche per essere una delle città più green a livello europeo dove è possibile praticare sport all'aria aperta come il ciclismo e la corsa.

Happy Birthday #Vilnius! In 1323 the Grand Duke Gediminas wrote a letter inviting craftsmen, merchants, knights & farmers from Western countries to come to Lithuania. The name of Vilnius was mentioned for the first time.#VilniusBirthday#VilniusLightFestival pic.twitter.com/nGNstEwvil — Asta Andrijauskienė (@AstaAndr) January 25, 2025

Tra i progetti della città c'è quello di raggiungere entro il 2030 la neutralità climatica attraverso l’innovazione tecnologica e la partecipazione attiva di tutta la comunità a una serie di progetti.