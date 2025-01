È italiana la città in cui si mangia meglio al mondo: la classifica di Taste Atlas

La celebre guida Taste Atlas stila la classifica dei luoghi dove si mangia meglio al mondo. L'Italia domina con ben quattro città nei posti più alti della classifica!

Napoli è la città dove si mangia meglio al mondo per Taste Atlas

La guida online di viaggio Taste Atlas ha pubblicato la classifica delle migliori città al mondo in fatto di cibo, ma anche dei ristoranti più apprezzati e amati del pianeta. Si tratta dei Taste Atlas Awards che hanno visto l'Italia dominare la scena internazionale classificandosi al secondo posto, mentre la città di Napoli è stata premiata come la città italiana dove si mangia meglio al mondo.

Un ottimo riconoscimento anche per l'Italia che si è piazzata al secondo posto alle spalle della Grecia, da sempre famosa nel mondo per il suo cibo locale. Al terzo posto della classifica troviamo il Messico premiato per l'offerta di uno dei cibi "etnici" più famosi, amati e replicati al mondo.

Nella speciale classifica di Taste Atlas sulle città dove si mangia meglio al mondo, le prime 4 posizioni sono tutte italiane. Oltre a Napoli, regina indiscussa, ci sono Milano, Bologna e Firenze. Al sesto posto Roma che lo scorso anno era ai vertici della classifica. Nella top 10 della classifica ci sono anche: Mumbai al quinto posto, Parigi al settimo posto, Vienna all'ottavo posto, Torino al nono e Osaka al decimo posto.

Taste Atlas, la classifica delle 30 migliori città del mondo per il cibo

La classifica di Taste Atlas conferma la qualità del cibo italiano e quanto sia apprezzato a livello mondiale. Nella speciale hit parade spazio anche ai piatti migliori del mondo dove trionfa la Lechona, una specialità della Colombia, seguita da Picanha, Retcha, Phanaeng Curry e Asado. In classifica non poteva mancare la pizza napoletana, al secondo posto nella classifica generale, mentre al 24esimo posto troviamo le tagliatelle alla bolognese. Un altro piatto italiano presente in classifica sono le pappardelle al cinghiale, mentre la mozzarella di bufala occupa la quarta posizione nella classifica per categorie alimentari specifiche dove trionfa il Parmigiano Reggiano.

Ecco le 30 migliori città del mondo per il cibo, secondo Taste Atlas: