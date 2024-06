Gardi Sugdub, una piccola isola al largo di Panama evacuata per innalzamento del livello del mare: la situazione

Il cambiamento climatico porta sempre maggiori e gravi conseguenze. Al largo di Panama è stata evacuata la piccola isola di Gardi Sugdub dopo l'innalzamento del livello di mare. Già dal titolo, il rapporto dell'ong Human Rights Watch che racconta l'emergenza: "Il mare sta mangiando la terra sotto le nostre case".

Panama, evacuate 300 famiglia dall'isola di Gardi Sugdub

Circa 300 famiglie sono state costrette a lasciare le proprie case sull'isola di Gardi Sugdub, al largo di Panama, per l'innalzamento del livello del mare. Diverse generazioni dell'etnia Guna, popolazione indigena cresciuta a Gardi Sugdub, hanno dovuto fare improvvisamente le valigie e andare via. Hanno dovuto lasciare le proprie abitazione e la loro vita dedita alla pesca e al turismo per trasferirsi in case nuove di zecca. Il motivo? Il livello del mare dell'isola di Gardi Sugdub, facente parte dell'arcipelago di San Blas nella provincia di Guna Yala a Panama, si è talmente innalzato da costringere all'evacuazione di 300 famiglie a rischio.

Si tratta di un destino che, secondo quanto riportato dall’Associated Press, potrebbe presto accomunare anche molte famiglie delle zone costiere del Messico e della Nuova Zelanda. Anche la nostra Venezia sarebbe a rischio in futuro.