L'Islanda vieterà la caccia alle balene dal 2024

L'Islanda intende terminare la caccia alle balene, a fronte della bassa domanda. L'annuncio è arrivato dalla ministra della Pesca Svandis Svavarsdottir, che ha parlato di scarse prove sul vantaggio economico derivante da questa attività.

Islanda, il ministro della Pesca: "Dal 2024 basta caccia alle balene"alla caccia alle balene

La ministra ecologista Svandis Svavarsdottir ha dichiarato al quotidiano Morgunsbladid "Ci sono ormai poche giustificazioni per autorizzare la caccia alle balene oltre il 2023, poche prove che ci sia un vantaggio economico nel praticare questa attività".

L'economia islandese, altamente diversificata e redditizia, pare rendere oggi ingiustificata la decisione di Reykjavik, che nel 2006 decise per l'interruzione moratoria internazionale in vigore dal 1986. Anno dopo anno, infatti, i dati hanno dimostrato che la caccia alle balene non era più un'attività così importante.

Vietata caccia alle balene in Islanda, i motivi

Le ragioni del Ministro alla Pesca quindi sarebbero quindi essenzialmente economiche e non legate alla sua provenienza politica (la ministra Svavarsdottir è anche un'ecologista convinta). I motivi che avrebbero portato alla scelta di fermare la pesca delle balene sono da ricercare in una logica che non ritiene lo scarso ritorno economico che questa pratica offre sufficiente a giustificare la disapprovazione del mondo per una pratica altamente esecrata.

E così, a partire dal 2024, l'Islanda non farà più parte dei tre Paesi al mondo in cui ancora si pratica la caccia alla balena. Ricordiamo infatti che, ad oggi, tale pratica è praticata anche in Giappone e Norvegia.

A dimostrare la veridicità di quanto sostenuto dal Ministro alla Pesca islandese vi sono anche i dati. Basta pensare che già nel 2020 le due principali aziende islandesi impegnate nel settore hanno chiuso i battenti, e che negli ultimi tre anni è stato cacciato un solo esemplare.

Caccia alle balene, un'attività con scarsi ritorni economici

Ma anche in chi continua a svolgere questa attività il malumore è palpabile. L'amministratore delegato della Ip Utgerd (una delle due ditte rimaste nel settore) Gunnar Jonsson, aveva infatti dichiarato nel 2020 che l'estensione della zona costiera in cui era vietato pescare in acque irlandesi, aveva di fatto obbligato le barche a percorrere tragitti più lunghi, per raggiungere l'alto mare. Questo aveva contribuito a rendere la caccia alle balene un'attività ancor più costosa.

Se a questo sommiamo la concorrenza giapponese, divenuta altissima dopo che Tokyo aveva deciso di ritirarsi nel 2018 dalla Commissione Baleniera Internazionale. Proprio dalla CBI era arrivato, nel 1986, il divieto alla caccia delle balene per motivi commerciali a cui Reykjavik si era opposto. L'attività era così potuta riprendere, con la sola eccezione della balenottera azzurra, una specie considerata protetta.