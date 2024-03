Islanda, spirale blu compare nel cielo: lo strano spettacolo e la spiegazione scientifica

Cosa è accaduto in Islanda? In cielo è apparsa una spirale blu luminosa che è stata avvistata in diverse località oltre che sull'Isola anche in Norvegia. Cosa l'ha generata? Mentre i più pensano già alla presenza di Ufo, ecco la spiegazione scientifica di quanto accaduto.

Spirale blu nel cielo di Islanda e Finlandia: cosa l'ha generata?

La spirale blu avvistata in cielo in Islanda e in Finlandia da cosa è stata generata? Secondo gli scienziati la gente ha visto in cielo quello che poteva sembrare un fenomeno affascinante e misterioso, ma che ha una spiegazione ben precisa e che forse toglie gran parte del fascino e del mistero all'evento.

Cosa è successo? Per scoprirlo bisogna pensare al lancio dallo SpaceX. Prima dell'avvistamento, infatti, era stato lanciato il razzo Falcon 9 dalla base spaziale Vandenberg in California pronto a trasportare ben 53 piccoli satelliti in orbita terrestre. Cosa c'entra la missione denominata Transporter-10 con la spirale blu apparsa nel cielo di Islanda e Finlandia? Ebbene il razzo è passato sul Mare di Barents e ha eseguito un’accensione dei motori. Lo scarico di carburante ha assunto la forma di una spirale spettacolare e il tutto è apparso come un evento misterioso.

Os moradores da costa espacial na Flórida estão familiarizados com os efeitos luminosos dos lançamentos de foguetes da NASA e da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral. #40graus #noticias #céu #falcon9 #fenômeno #noruega #spacexhttps://t.co/TjiBbhR6hF pic.twitter.com/Dy0cgK16zk — 40 Graus (@40grausthe) March 6, 2024

Le altre spirali blu

Spirali blu molto simili a quella osservata ultimamente sono state osservate dopo molti lanci del Falcon 9. Un esempio? Tempo fa furono avvistate in Nuova Zelanda, ma anche sull’Africa orientale, sulle Hawaii e addirittura sull’Alaska.