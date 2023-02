Inverno all'insegna dell'altalena tra caldo anomalo e ondate di gelo: le conseguenze su salute e ambiente

I cambiamenti climatici stanno rendendo questi mesi invernali ricchi di sbalzi termici. Il mese di gennaio 2023, ad esempio, lo abbiamo trascorso all'insegna del caldo anomalo e delle ondate di gelo. Tutto ciò comporta conseguenze importanti sia sulla salute dell'uomo che sull'ambiente e l'economia. Ecco i primi effetti.

Inverno 2023 tra caldo anomalo e gelo: le conseguenze sull'ambiente

I cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti. Ormai le conseguenze sono tangibili a ciascuno di noi. Ne è una riprova l'inverno che stiamo attraversando in cui gli sbalzi termici stanno causando problemi sia all'ambiente che ci circonda sia alla nostra salute e per l'economia in generale. Il fatto di passare dal caldo anomalo alle vere e proprie ondate di gelo, ad esempio, crea problemi all'agricoltura. Il primo allarme è per l'appunto stato lanciato da Coldiretti che ha sottolineato come si inizi a temere che il gelo possa bruciare i fiori e le gemme di piante e alberi e che tale situazione possa avere pesanti ripercussioni sui prossimi raccolti. Le piante, viste le alte temperature, hanno affrettato i loro processi e si sono arricchite di gemme e fiori. Peccato, però, che proprio mentre questi ultimi iniziavano a fare la loro comparsa è arrivata una ondata di maltempo e aria artica che ha 'congelato' il tutto creando numerosi disagi.

Ad essere colpiti non sono solo alberi e fiori che decorano l'ambiente ma anche alberi da frutto e intere coltivazioni invernali come quelle dei cavoli, delle verze, della cicoria e dei broccoli. Si tratta infatti di coltivazioni sì abituate all'inverno, ma capaci di sopportare solo qualche grado sotto lo zero. Se invece la colonnina di mercurio scende repentinamente o se le gelate sono troppo lunghe si verificano ingenti danni per il settore agricolo e per l'intera economia del Paese.

Già l'anno scorso il settore dell'agricoltura è stato fortemente penalizzato dai cambiamenti climatici. Il caldo anomalo e l'ondata di siccità hanno provocato danni superiori ai 6 miliardi di euro. Così, proprio ora che si guarda al futuro con nuovo ottimismo, l'ondata di gelo arrivata sull'Italia ha iniziato a preoccupare i coltivatori che hanno visto già numerose colture soffrire per colpa dei cambiamenti climatici.

Cambiamenti climatici: che effetti hanno sulla nostra salute?

I cambiamenti climatici sono una grave minaccia, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per la salute dell'uomo. Si stima, ad esempio, che tra il 2030 e il 2050 essi saranno la causa di circa 250.000 morti in più all'anno per malnutrizione, malaria, diarrea e stress da caldo.

Nel 2016 The Lancet, una prestigiosa ed autorevole rivista scientifica inglese ha pubblicato un documento basato su contributi internazionali che monitora l'impatto del cambiamento climatico sulla salute. In esso vengono messi in luce i principali pericoli legati alla sempre maggiore frequenza di ondate di calore e di eventi meteorologici estremi, ma anche al fatto che i mutamenti climatici pongono le basi per la diffusione di malattie infettive.

Quali sono le conseguenze più tangibili sulla salute? L'innalzamento delle temperature, o meglio le forti ondate di calore, ad esempio, mettono a rischio la salute di anziani e bambini provocando un peggioramento di patologie preesistenti, come malattie cardiovascolari, respiratorie e renali.