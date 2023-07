L’inverno nell’emisfero australe, neve a Johannesburg in Sud Africa. VIDEO

Mentre l’Italia è nella morsa di un’ondata di intenso caldo, dall’altra parte del mondo nell’emisfero australe è pieno inverno. E in Sud Africa lunedì si è registrato un evento che non accadeva da oltre un decennio: nella più grande città del Paese, Johannesburg, è nevicato. Come sottolinea il Guardian, se in alcune aree del Sud Africa la neve è piuttosto comune, nella città del nord-est del Paese era dall’agosto del 2012 che si attendeva il suo ritorno. “Sono passati undici anni, è emozionate rivedere la neve”, ha detto una abitante di Johannesburg. E suoi social si è scatenata una gara a immortalare e commentare un momento tanto atteso.

Neve in Sud Africa, ogni quanto succede

Uno spettacolo meraviglioso che, però, ha avuto una breve durata. Come sottolineato da Jennifer Fitchett, professoressa di geografica all’università di Witwatersrand, la neve probabilmente sarebbe durata poco e la sua apparizione è stata causata da un aumento dell’umidità, unita a basse temperature e al vento freddo. Per il professor Francois Engelbrecht, la neve cade a Johannesburg in media una volta ogni 5 anni, con nevicate più intense - come quella appena avvenuta - che ricorrono una volta ogni 10 o 20 anni. Per Wayne Venter, meteorologo del servizio metereologico del Sud Africa, in ogni caso la nevicata non è considerabile un evento eccezionale e non è legata al cambiamento climatico.