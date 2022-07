Invasione di blatte in città: i rischi e come eliminarle

Foto da Wikipedia

Torna la diffusione delle blatte in città e nelle case, quali sono i rischi e come si può eliminare questo fastidioso problema?

Invasione di blatte, i pericoli

Il caldo è la principale causa della proliferazione delle blatte e, con le temperature che si stanno registrando in questi giorni, è quasi inevitabile una vera e propria invasione nelle nostre città. Questi insetti infestano i locali pubblici e le nostre case, creando non pochi disagi e rischi per la salute. I loro ambienti preferiti sono quelli in cui si conserva del cibo, dunque le cucine, le cantine, le dispense, i bar, le mense e le industrie alimentari sono fortemente presi di mira.

La presenza delle blatte non è sintomo di scarse condizioni igienico-sanitarie, per quanto il ritrovarsele tra i piedi non comunichi certamente un senso di pulizia, sia nelle case private che nei luoghi pubblici che subiscono un grave danno d'immagine. Ma non è solo l'immagine a essere messa a repentaglio, anche la nostra salute. Gli scarafaggi infatti, entrando in contatto col cibo, lo contaminano trasmettendo così malattie come epatite, tubercolosi, gastroenterite, influenze gastro intestinali, salmonellosi, allergie, dissenterie e tifo. Mettono poi particolarmente a rischio alcune categorie di persone come i bambini, gli anziani e le donne in gravidanza.

Come difendersi dalle blatte

Evitare che questi insetti invadano le nostre case è essenziale se si vuole vivere serenamente, ma quali sono i metodi più efficaci per eliminare le blatte? Esistono diversi rimedi casalinghi, ma non risultano particolarmente validi. I metodi naturali non fungono da deterrente e più di qualcuno preferisce adottare delle trappole.

Per quanto siano efficaci, però, comportano non pochi disagi poiché nell'area in cui vengono collocate si accumulano sicuramente escrementi o insetti morti, il che ci costringe a pulire con accuratezza la zona. Gli insetticidi invece, nonostante siano effettivamente letali per gli scarafaggi, sono dannosi anche per l'uomo e per l'ambiente per via delle sostanze chimiche contenute al loro interno.

Per quanto riguarda i locali pubblici, infatti, risulta assolutamente necessaria la disinfestazione, che è addirittura obbligatoria anche a scopo preventivo per alcune strutture, come condomini e locali commerciali. Le scuole hanno l'obbligo di intervento solo in casi di emergenza, ma sempre contattando ditte specializzate. Il consiglio è quello di estendere questa abitudine anche alla propria abitazione, così da eliminare non solo le blatte, ma anche eventuali uova senza creare danni all'ambiente casalingo e a chi vive al suo interno.

Blatte in casa, da dove entrano?

L'habitat "preferito" dalle blatte è rappresentato, come detto, dai luoghi caldi, umidi, poco illuminati e contenenti derrate alimentari di qualsiasi tipo. Le blatte accedono alle abitazioni risalendo i tubi della fognatura o attraverso minuscoli fori e fessure che mettono in comunicazione l'ambiente interno con l'esterno. Alcune specie infatti, grazie a delle “ventose” sulle zampe possono arrampicarsi anche su pareti verticali completamente lisce.

Lo scopo principale per il quale tentano di entrare in casa nostra è la fame, per cui molto probabilmente le troverete in cucina. Una delle cose da non fare assolutamente, soprattutto di notte, è togliere i "tappi" dal lavandino e doccia.