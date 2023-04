L’invasione delle alghe verdi: ecco perché non è una buona notizia. VIDEO

Paradisiache spiagge di sabbia bianca invase da enormi quantità di alghe verdi. È questo quanto è accaduto nelle Filippine nelle scorse settimane: nelle immagini filmante a Boracay, nelle Filippine a fine marzo si vede l’incredibile quantità di alghe cresciute presso la costa. E anche se potrebbe sembrare un particolare spettacolo della natura, dietro tutto questo ci sono brutte notizie per l’ambiente: la causa, infatti, è da ricercare nei cambiamenti indotti nell’Oceano dal riscaldamento globale e dall’inquinamento. Problemi che non riguardano solo le Filippine, ma vaste aree del pianeta.

L’invasione delle alghe: inquinamento e riscaldamento globale

Per Raymond Sucgang, del dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Istituto di ricerca nucleare delle Filippine, la proliferazione delle alghe nella zona a febbraio e marzo è un segno dell’aumento esponenziale di nutrienti nelle acque dell’Oceano. Secondo quanto spiegato dalla BBC questo aumento dei nutrienti provoca la crescita esponenziale delle alghe, soprattutto a causa dell’azoto e al fosforo che dai campi agricoli si riversa nei fiumi e poi in mare. E le temperature degli Oceani più alte delle medie ne favoriscono il processo. Infine, sebbene non avvenga sempre, alcuni tipi di alghe in grandi quantità possono essere tossiche per gli esseri umani e gli animali.