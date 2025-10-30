FacebookInstagramXWhatsApp

Inquinamento record a New Delhi, intervento sperimentale con nuvole artificiali

L'aria a New Delhi è sempre più nociva per inquinamento record. Il governo con un gruppo di ricercatori sta sperimentando nuvole artificiali.
Ambiente30 Ottobre 2025 - ore 16:58 - Redatto da Meteo.it
Una fitta coltre nebbia grigiastra e nociva avvolge Nuova Delhi inquinando l'aria, offuscando i contorni dei monumenti e rendendo difficile la respirazione a milioni di residenti. La situazione è sempre più allarmante con il governo di Delhi che si è mosso per sperimentare qualche soluzione, tra queste la possibilità di nuvole artificiali.

Smog da record a Nuova Delhi: esperimento con pioggia artificiale

Nuova Delhi è avvolta da giorni da una nebbia di smog. Per questo motivo il governo ha collaborato con una delle principali università tecnologiche indiane per condurre cinque esperimenti di inseminazione di nuvole.

Si tratta di una tecnica di modificazione meteorologica progettata per indurre pioggia artificiale andando così ad eliminare gli inquinanti atmosferici. L'obiettivo è quello di generare della pioggia artificiale per pulire l'aria dagli inquinanti, anche se i primi tentativi sono stati fallimentari.

L'esperimento, pensato dal governo di Delhi, in collaborazione con i ricercatori dell'Indian Institute of Technology (IIT) di Kanpur, ha richiesto il lancio di razzi incendiari carichi di ioduro d'argento e cloruro di sodio nel cielo sopra quartieri come Mayur Vihar e Burari andando così a colpire la fitta coltre di smog che manteneva l'Indice di Qualità dell'Aria (AQI) della città tra 300 e 400, quasi 20 volte il limite di sicurezza.

Secondo BBC News India l'esperimento si è concluso con una modesta vittoria, visto che solo due piccole precipitazioni sono state registrate a Noida (0,1 mm) e Greater Noida (0,2 mm) con una diminuzione marginale dell'inquinamento in alcune zone.

Nel dettaglio i livelli di PM 2,5 a Mayur Vihar, Karol Bagh e Burari sarebbero scesi rispettivamente da 221, 230 e 229 a 207, 206 e 203 dopo la prima semina. Secondo il meteorologo Gufran Beig, fondatore del System of Air Quality and Weather Forecasting and Research (SAFAR), i risultati sono "una conclusione scontata".

Nuova Delhi "vittima" dell'inquinamento: le foto

Non solo, Thara Prabhakaran, esperta di inseminazione delle nuvole dell'Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM) ha sottolineato come i cieli autunnali di Delhi non presentano il giusto tipo di nuvole. Nonostante la mancanza di pioggia, sia il governo che l'IIT Kanpur hanno segnalato alcune riduzioni misurabili del particolato.

Nel dettaglio la riduzione è stata del 6-10% delle concentrazioni di PM2,5 e PM10 in condizioni di umidità limitata. Secondo altri scienziati solo piogge intense e prolungate su tutta la regione di Delhi-NCR potrebbero ridurre significativamente i livelli di inquinamento. Dati alla mano, gli esperti hanno sottolineato come l'esperimento della pioggia artificiale non è una soluzione praticabile o a lungo termine per la crisi dell'inquinamento atmosferico di Delhi.

"La pioggia artificiale non è una soluzione realmente praticabile perché al momento sono necessarie troppe infrastrutture. Dobbiamo sviluppare così tante cose e dobbiamo avere una strategia di ricerca molto solida per implementare tali programmi",  ha dichiarato Prabhakaran.

