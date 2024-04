Inondazioni nello Yemen: auto trascinate dalla furia dell’acqua, le immagini

Diverse aree che si trovano nella valle dell’Hadhramaut nello Yemen, sin dalle prime ore di ieri, sono state teatro di forti piogge, che hanno scatenato inondazioni in diverse aree del territorio. Il tutto è avvenuto dopo le inusuali inondazioni che hanno colpito il Sultanato dell’Oman e gli Emirati Arabi Uniti. La furia dell'acqua ha trascinato via le auto in sosta e quelle in circolazione.

Yemen: durante le inondazioni le auto sono state trascinate dall’acqua

Le immagini che arrivano dallo Yemen, mostrano come enormi quantità d’acqua trascinano via auto nella città di Al-Mukalla, nella regione di Hadhramaut. Stessa cosa è accaduta nei quartieri del distretto di Al-Wadi. Gli abitanti della zona affermano che il torrente Wadi Ghuburi sta bloccando viaggiatori e cittadini nel distretto di Qishn, ad Al-Mahra.

In merito all'emergenza è intervenuto Awad Quwaizan, sottosegretario agli Affari tecnici del governatorato di Al-Mahra, che ha dichiarato che è stato attivato il comitato di emergenza in modo da affrontare la depressione e limitarne il più possibile l’impatto. Un'operazione che serve a preservare vite umane e proprietà.

May God protect the people of Oman. 18 dead in floods. pic.twitter.com/ziNmFQVSP1 — Sophie (@Iinda1509) April 18, 2024

L’allerta meteo non è terminata

Gli esperti del meteo, che operano nelle aree interessate, hanno avvertito del grave rischio di importanti inondazioni che potrebbero verificarsi anche nelle prossime ore. Le inondazioni potrebbero interessare in modo particolare i governatorati di Hadhramaut e Al-Mahra, nello Yemen orientale. Sono inoltre previste piogge sparse anche in alcune zone dei governatorati di Hajjah, Al Mahwit, Amran e Sanaa, con possibile formazione di nebbia sugli altopiani montuosi e sugli altipiani interni del territorio.

Non si escludono inoltre turbolenze marine sulle coste orientali del Paese. Viste le condizioni climatiche avverse di questi giorni, gli enti preposti hanno avvertito gli automobilisti di fare molta attenzione a causa del calo della visibilità a per via delle piogge, della nebbia e delle frane.