Inondazioni nel Sud del Brasile, almeno 86 morti e 134 dispersi nel Rio Grande do Sul - Video

Sono numeri drammatici quelli che arrivano dal Brasile a causa delle inondazioni che in queste ore stanno mettendo letteralmente in ginocchio il Paese. È salito ad almeno 86 morti e 134 dispersi il bilancio delle catastrofiche inondazioni, numeri che molto probabilmente continueranno a salire nelle prossime ore. All'opera ci sono più di 14.500 soccorritori e militari provenienti da vari stati.

Inondazioni nel Sud del Brasile, almeno 86 morti e 134 dispersi

In particolare la zona più colpita del Paese è quella del Rio Grande do Sul, al confine con l'Argentina e l'Uruguay. Le autorità locali stanno indagando sulle cause di altri decessi per stabilire se siano legati alle piogge, che da una settimana intera stanno colpendo il Sud del Brasile.

Il bilancio del disastro

Le piogge di questi giorni hanno colpito più di 1,1 milioni di abitanti in ben 385 comuni, che inoltre stanno soffrendo per la mancanza di cibo, medicine e servizi di base come elettricità e acqua. Dati forniti dalla Protezione Civile locale indicano che, di questo totale, sono 153.824 le persone che sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni, mentre altre 47.676 persone si trovano in rifugi provvisori organizzati dalle autorità locali.

Il fiume Guaíba ha allagato il centro storico

A preoccupare è anche il fiume Guaíba che ha letteralmente allagato tutto il centro storico di Porto Alegre, il capoluogo della regione, e molte altre città della regione metropolitana. Inoltre, le inondazioni e le frane di questi giorni hanno causato danni ingenti in molte altre città dell’interno del Rio Grande do Sul.

Con 11 milioni di abitanti, il Rio Grande do Sul conta ben 496 comuni in totale, di cui 385 colpiti dalle inondazioni di questa settimana. Almeno 1,2 milioni di abitazioni ed esercizi commerciali sono senza elettricità e 98 comuni rimangono senza accesso ai servizi telefonici e internet. C'è da aggiungere al bilancio che ben 47 strade hanno registrato blocchi totali o in parte a causa dell’innalzamento dei fiumi e delle frane.