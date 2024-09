Inondazioni nell'Est Europa, morti e decine di migliaia di sfollati tra Polonia e Austria. La situazione e le immagini

Si sono verificate diverse inondazioni nell'Est Europa a causa della tempesta Boris ha colpito duramente sia l'Europa centrale che quella orientale causando gravi danni, morti e decine di migliaia di sfollati, soprattutto tra Polonia e Austria. Ecco tutte le ultime news sulla situazione.

Inondazioni nell'Est Europa: tragico bilancio tra Polonia e Austria

Le inondazioni nell'Est Europa sono state causate dalle piogge torrenziali e dai forti venti che hanno flagellato soprattutto Paesi quali:

Austria

Repubblica Ceca

Ungheria

Romania

Polonia

Slovacchia

La tempesta Boris ha colpito tutte queste zone con grande forza e ha provocato danni ingenti. L'acqua ha invaso strade, auto e case. La sua forza è stata inarrestabile. Il bilancio delle vittime è salito a otto, ma vi sono numerose persone ancora disperse.

The death toll from flooding in central Europe is climbing, with more heavy rain forecast



Poland has followed Austria in declaring a state of emergency in some regions https://t.co/TY7jvo4i9w pic.twitter.com/JgOGmrw4dl — Bloomberg (@business) September 16, 2024

Secondo le ultime notizie di cronaca un Polonia una persona è annegata, in Austria un vigile del fuoco ha perso la vita durante l'alluvione, in Romania, nella regione di Galati, si registrano ben sei vittime. In Repubblica Ceca, invece, vi sono quasi 50.000 case rimaste senza elettricità. In tutti i Paesi la tempesta ha causato massicce interruzioni di corrente e gravi danni alla rete di trasporti. Come se non bastasse sono state evacuate decine di migliaia di persone dalle zone colpite.

⛈️ Una quinzena de morts pel cap baixa en les inundacions al centre i est d’Europa



🔶 Hi ha sis morts a Romania, cinc a Polònia, tres a Àustria i una a la República Txecahttps://t.co/70kt4mfrwshttps://t.co/70kt4mfrws — VilaWeb (@VilaWeb) September 16, 2024

Tempesta frutto del cambiamento climatico?

Da giovedì scorso la tempesta si è abbattuta su: Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania e Slovacchia con forti venti e piogge molto violente. Secondo il presidente della Romania, Klaus Iohannis: "Stiamo di nuovo affrontando gli effetti del cambiamento climatico, sempre più presente nel continente europeo, con conseguenze drammatiche. Dobbiamo continuare a rafforzare la nostra capacità di anticipare eventi meteorologici estremi".

Si tratta dunque del cambiamento climatico? E' per questo motivo che si stanno verificando fenomeni sempre più estremi e capaci di causare morte e distruzione? Il dibattito è aperto a livello mondiale. Dopo lunghi periodi di siccità, infatti, la pioggia battente rende il terreno saturo in poco tempo e tutta l'acqua piovana rimane in superficie così con maggiore rapidità si creano allagamenti estesi, danni e problemi.