Influenza stagionale: alcuni consigli per evitare i contagi in famiglia

Quante volte, dopo che un membro della famiglia si prende l’influenza, seguono a ruota tutti gli altri? Questa dinamica accade perché la condivisione degli spazi e degli oggetti di casa facilita la diffusione del virus. Per fortuna, rispettando alcune semplici regole è possibile ridurre il rischio di contagio: limitare i contatti diretti, indossare la mascherina quando si entra nella camera del malato e lavare spesso le mani possono essere accorgimenti sufficienti per ridurre di molto il rischio di contagio.

Basta solo un po' d'attenzione

Negli ultimi giorni si sta registrando un brusco aumento del numero dei casi di influenza stagionale. I motivi di contagio possono essere davvero tanti ma, soprattutto quando ad ammalarsi è un convivente, il rischio aumenta di non poco.

Oltre a vivere in stanze diverse e non utilizzare gli stessi oggetti, è importante tenere arieggiata la casa e prestare molta attenzione ai luoghi comuni come il bagno o la cucina. È necessaria massima cautela quando si toccano posate, piatti, bicchieri, asciugamani o altri oggetti potenzialmente contaminati, utilizzando i guanti e disinfettando le mani prima di toccare viso o altre parti del corpo.

È bene ribadire anche l’importanza delle difese immunitarie: con il giusto riposo e con una dieta sana ed equilibrata il nostro organismo è più resistente ai virus. In particolare, la vitamina C può essere un valido alleato contro l’influenza stagionale, oltre a permetterci di affrontare con maggiore energia la giornata.