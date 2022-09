Influenza: come sarà questo inverno e come proteggersi

La stagione fredda è alle porte, e con essa anche una vecchia compagnia: l’influenza. Che quest’anno potrebbe colpire in modo più duro di quanto visto di recente. "Penso che sarà un anno peggiore di quello che abbiamo visto negli ultimi anni", ha affermato il dottor Bessey Geevarghese, medico pediatrico di malattie infettive presso il Northwestern Medicine Central DuPage Hospital, secondo quanto riporta Agi. Ecco il perché, e cosa possiamo fare per prepararci.

Influenza: come sarà questo inverno

Secondo l’esperto la prossima stagione dell’influenza potrebbe dunque essere più dura rispetto agli ultimi anni. La causa è semplice: le restrizioni contro il Covid-19 sono state ormai in gran parte rimosse. E le limitazioni, oltre a prevenire la diffusione del coronavirus, hanno rallentato negli ultimi anni anche la diffusione dell’influenza. Inoltre, data la rimozione dei limiti di viaggio, le persone potrebbero muoversi di più in inverno, aumentando ancora la possibile esposizione. Infine, non essendo il sistema immunitario esposto al virus dell’influenza da un po’ di tempo, potrebbe essere un po’ più suscettibile.

Influenza: come difendersi

Per mettersi al riparo dalle conseguenze più fastidiose dell’influenza, ci sono alcuni accorgimenti, Prima di tutto è importante fare il vaccino antinfluenzale, appena sarà possibile. Uno studio del 2017 ha rilevato che il vaccino antinfluenzale ha ridotto il rischio di ospedalizzazione nelle persone di età compresa tra 18 e 64 anni del 51% e negli adulti di età pari o superiore a 65 anni del 37% in cinque stagioni influenzali. Inoltre, secondo quanto riporta l’Agi, si può prendere in considerazione di fare un richiamo Covid e un vaccino antinfluenzale allo stesso tempo, perché il fatto di riunirli può aiutare a ottenere più anticorpi e immagazzinare più munizioni per combattere i virus. Infine, indossare la mascherina negli spazi chiusi e lavarsi spesso le mani sono accorgimenti utili: “La mascherina aiuta a ridurre la diffusione di molti virus respiratori, non solo dell'influenza", ha spiegato la dott.ssa Emily Martin, epidemiologa di malattie infettive presso la University of Michigan School della Sanità Pubblica.