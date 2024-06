India, ondata di caldo con temperature da record: più di 80 le vittime

Allarme caldo in India. Da settimane la nazione dell’Asia Meridionale che va dalle cime dell’Himalaya alla costa dell’Oceano Indiano è nella morsa del caldo con temperature record che hanno causato la morte di più di 80 persone. La situazione è davvero preoccupante.

India, le ultime news: ondata di calore estremo

Da settimane l'India è stata colpita da ondate di calore estremo che hanno causato la morte di più di 80 persone. Una tragedia che si è consumata proprio durante la parte finale delle elezioni. Da New Delhi a tutti gli stati dell'Haryana, dell'Uttar Pradesh e del Punjab da diverse settimane si registrano temperature record tra i 45-47° che durante la notte scendono intorno ai 35°.

🔴 In some states of India, 81 people have died in recent weeks due to hot weather that has reached over 50 degrees Celsius.#India pic.twitter.com/1WJlo3MOQX — Global Zone Query (@GZQ) June 4, 2024

A New Delhi le scuole sono state chiuse in anticipo e i cittadini cercano di trascorrere la maggior parte del tempo al chiuso per preservarsi dal caldo torrido. Nello stato di Uttar Pradesh, uno dei più popolosi dell'India, si sono registrate 33 vittime in un solo giorno durante le elezioni. Lo Stato ha riconosciuto alle famiglie delle vittime un risarcimento di 18 mila dollari stando a quanto comunicato da, Navdeep Rinwa, capo dell’ufficio elettorale dello stato. Nonostante fossero organizzati con distributori d’acqua e nebulizzatori, il caldo afoso e torrido è stato fatale.

Caldo estremo in India: scatta l'allarme acqua

Intanto l'allarme caldo in India si ripercuote anche sull'economia e sui lavoratori costretti a recarsi al lavoro in cantiere. "Sono l'unico a guadagnare di tutta la famiglia" è il coro unanime di tantissimi lavoratori indiani tra operai e ambulanti. Oltre al caldo torrido è scattato anche l'allarme acqua che risulta carente in diverse zone del paese. Il governo è prontamente intervenuto con una serie di misure per contrastarne gli sprechi.

Residents fill their containers with drinking #water from a municipal tanker on a hot #summer day in New Delhi, #India pic.twitter.com/lWFHx59Jen — Tamer Yazar (@tameryazar) June 4, 2024

Il caldo torrido e afoso che ha colpito l'India non è una novità. Il paese è da sempre interessato da ondate di calore ed è tra quelli più soggetti al cambiamento climatico. Gli stessi esperti hanno sottolineato come queste condizioni estreme diventeranno sempre di più la normalità creando scenari di morte e tragedia in India. Stando a quanto comunicato dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), l'India è tra i Paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici, con gravi implicazioni per il suo sviluppo economico e sociale.