Che cosa fare in caso di incontro ravvicinato con una vipera

Incontrare una vipera durante una passeggiata in montagna, oppure in un bosco, può essere motivo di forte preocupazione o anche fare scattare un momento di panico. Le reazioni tipiche sono di immobilità estrema oppure di fuga repentina, ma probabilmente nessuno dei due comportamenti è il più indicato per ridurre i rischi. Anche dopo un eventuale morso, comunque, è bene sapere che cosa fare per agevolare i soccorsi e - soprattutto - non peggiorare la situazione.

La vipera non è aggressiva, per propria natura

In generale, le vipere sono prudenti e non hanno alcun interesse ad avere contatti diretti con le persone. Diventano aggressive e potenzialmente pericolose solo quando si sentono messe alle strette o sotto attacco. In questi casi alzano la testa ed effettuano piccoli scatti in avanti, come per simulare una aggressione.

Quando si notano atteggiamenti di questo tipo, il consiglio è molto semplice: allontanarsi lentamente, senza intimidire ulteriormente l’animale. Appena non si sentirà più in pericolo, infatti, sarà proprio la vipera a fuggire, liberando il passaggio.

Nel caso in cui si venga morsi, oltre a mantenere la calma e non farsi prendere dal panico, è importante chiamare subito i soccorsi e attendere sul posto, seguendo le indicazioni che si ricevono. Può essere d'aiuto l'applicazione di un bendaggio leggero, così come il bagnare la ferita con acqua fresca, mentre è sbagliatissimo succhiare il veleno o tentare di incidere la ferita. In generale, si può dire che è sbagliata qualsiasi forma di improvvisazione, perché una scelta sbagliata potrebbe rendere molto più complicato il lavoro dei sanitari e peggiorare la condizione del ferito.

Ma come si può ridurre il rischio di essere morsi? I pericoli maggiori si corrono quando si mettono le mani o i piedi in zone poco visibili, come il sottobosco o gli incavi nella roccia. In questo modo, infatti, si può inavvertitamente urtare una vipera o spaventarla, con tutti i rischi che ne conseguono. Infine, anche l’abbigliamento può aiutare: gli scarponcini da escursione e i pantaloni lunghi riducono la probabilità di essere morsi.