Incendio a Palermo: il vento alimenta le fiamme nella discarica di Bellolampo

E' stato spento l'incendio divampato nella settima vasca della discarica di Bellolampo, a Palermo. Le fiamme, alimentate anche dai forti venti, hanno richiesto l'intervento di diverse squadre di vigili del fuoco. La situazione.

Incendio a Palermo, le ultime news

Nel cuore della notte è divampato un incendio nella discarica di Bellolampo, alle porte di Palermo, nei pressi dell’impianto di sottrazione di biogas. Stando ai primi dettaglio l'incendio sembrerebbe essere stato di natura dolosa con fiamme divampate grazie anche al caldo vento di Scirocco. L'intervento repentino di diverse squadre di vigili del fuoco ha permesso di spegnere le fiamme ed ora la situazione è sotto controllo.

Al momento sono in corso operazioni di bonifica per abbassare la temperatura dei rifiuti interrati. Non è la prima volta che un incendio divampa nella più grande discarica palermitana visto che solo un anno fa si registrava un altro rogo che fece schizzare il valore di diossina nell’aria in diverse zone della città di 35 volte superiore ai valori massimi consentiti.

Salvatore Cocina, capo della Protezione Civile, ha dichiarato: «l'incendio è divampato nella 7 vasca della discarica di Bellolampo attualmente in uso. Siamo in contatto con il presidente della Rap Giuseppe Todaro e il direttore Massimo Collesano, che è sui luoghi, e con il nostro servizio di Palermo. L'azienda è subito intervenuta con i mezzi di movimento terra disponibili».

Vasto incendio nella discarica di Palermo: (Adnkronos) - Un vasto incendio è divampato questa sera nella settima vasca della discarica di Bellolampo a Palermo. La vasca è ancora in fase di costruzione. Sul posto i vigili del fuoco che stanno provando a… https://t.co/Nae7lgLlNL pic.twitter.com/gaoRZ9kOXI — Fisco24 (@fisco24_info) June 17, 2024

Palermo dopo l'incendio della discarica: "Siamo riusciti ad intervenire per tempo"

L'incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di lunedì 17 giugno nella settima vasca della discarica di Bellolampo, a Palermo, ha trovato complicità nel forte vento di scirocco che da giorni soffia sull'isola. Salvatore Cocina, capo della Protezione Civile ha spiegato: «l'incendio si è però sviluppato, complice un leggero vento da sud est. Rap ha chiamato rinforzi e al momento operano diverse squadre vigili del fuoco, due autobotti della provincia e un nostro mezzo grande e uno piccolo di protezione civile. Il rogo è ora contenuto con la terra smossa da escavatori di Rap oltre che dall'acqua delle lance dei pompieri. Il sindaco è stato invitato a emettere ordinanza a salvaguardia della popolazione».

Fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti ad intervenire in tempo a spegnare così le fiamme nonostante la presenze del forte vento che soffiava sulle montagne alle porte di Palermo. E' ancora in corso un monitoraggio, ma la situazione è sotto controllo.