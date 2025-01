Incendi a Los Angeles: nuovi roghi ed evacuazioni, ecco dove

Los Angeles è tornata a bruciare. Nuovi incendi si sono registrati nelle ultime ore nelle colline della città degli angeli, l'estesa città nel sud della California, centro dell'industria televisiva e cinematografica degli Stati Uniti. Le zone colpite e la situazione.

Un nuovo e grande incendio sta devastando le colline attorno a Los Angeles. Nelle ultime ore le fiamme, divampate nella zona nord della città, hanno costretto le autorità ad evacuare anche 500 detenuti dal vicino carcere penitenziario. Più di 50.000 cittadini in tutto sono stati sottoposti a ordini di evacuazione ed avvertimenti, mentre un nuovo incendio divampava lungo le montagne a nord di Los Angeles.

Il nuovo incendio chiamato Hughes è divampato intorno alle ore 11 locali nella zona di Castaic Lake, a circa 60 chilometri dalla metropoli californiana. In poche ore l'area collinare è stata bruciata dalle fiamme cresciute da 20 ettari a 32 chilometri quadrati in sole sei ore come comunicato dalla Cnn.

A new wildfire has broken out in Los Angeles County, California, near Lake Castaic. The fire has already burned through 3,800 hectares of forests and shrubs.#California #Wildfire #CastaicLake #LosAngeles pic.twitter.com/g1jOB88qyx — C*lo stretto (@C1lo_stretto) January 23, 2025

Dati alla mano, in sei ore l'incendio di Hughes ha carbonizzato circa 15 miglia quadrate (39 chilometri quadrati) di alberi e cespugli vicino al lago Castaic, una popolare area distante circa 40 miglia (64 chilometri) dagli incendi di Eaton e Palisades. Nonostante la presenza dell'allerta rossa per incendi, questa volta i venti non erano così forti e veloci come è successo nelle scorse settimane consentendo ai vigili del fuoco di poter immediatamente spegnere le fiamme.

Incendi a Los Angeles: dopo le fiamme tornano le piogge?

Anthony Marrone, il capo dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles, fa sapere: "la situazione in cui ci troviamo oggi è molto diversa da quella in cui eravamo 16 giorni fa". Al momento non si segnalano case o strutture bruciate. Joe Tyler, direttore di Cal Fire, ha dichiarato alla stampa americana: "Questo incendio ha avuto una risposta importante oggi e i soccorritori stanno facendo un ottimo lavoro per cercare di contenere l'incendio. Certamente, non siamo ancora fuori pericolo".

Massive forest fire rages in Sepulveda Pass, Los Angeles!



Flames engulfing acres, heavy smoke impacting 405 freeway.



Firefighters battling to contain the blaze.



Commuters beware! #SepulvedaPass #LosAngeles #CaliforniaWildfires pic.twitter.com/N7rDLQfg56 — Facts Prime (@factsprime35) January 23, 2025

Intanto il nuovo incendio ha creato non pochi disagi alla circolazione con il traffico letteralmente in tilt in quanto l'autostrada 5, che corre da nord a sud attraverso il Golden State, è stata chiusa in entrambe le direzioni. Buone notizie arrivano dal National Weather Service che prevede pioggia nello Stato della California meridionale nella giornata di sabato. Il ritorno delle piogge sarebbe una manna dal cielo per porre fine a tre settimane di incendi boschivi che hanno causato almeno 27 morti a Los Angeles e pesanti danni.