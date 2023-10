Incendi in Sicilia devastano patrimonio boschivo a Santo Stefano Quisquina - Video

Fonte: Comune di Santo Stefano Quisquina

Nella giornata di ieri, domenica 15 ottobre 2023, ore drammatiche vissute a Santo Stefano Quisquina (AG), per un grave incendio divampato su più fronti, che ha sfregiato il patrimonio ambientale delle contrade Rocca e Margimuto e che ha minacciato il teatro Andromeda.

Incendi in Sicilia devastano bosco a Santo Stefano Quisquina

Sul posto all'opera ben 5 squadre dei vigili del fuoco, Forestale e Protezione civile, poco prima di mezzanotte sono riuscite nell'intento di tenere sotto controllo l'incendio. Il monitoraggio e il coordinamento delle operazioni di spegnimento sono state a cura della Prefettura di Agrigento.

Le parole del sindaco Francesco Cacciatore

"Una domenica pomeriggio di grande tristezza. Mentre eravamo impegnati a ricevere diversi turisti per promuovere le nostre bellezze, dalla tarda mattinata un incendio sfregiava il patrimonio ambientale delle contrade Rocca e Margimuto e dopo qualche ora in contemporanea delle contrade Minavento/Bonanotte. Un gesto vile che lascia profondamente amareggiati", ha dichiarato il sindaco Francesco Cacciatore.

Video - Incendio in Sicilia nel bosco di Santo Stefano Quisquina

"Esprimiamo ferma condanna, vicinanza e solidarietà a quanti hanno subito danni e ringraziamo tutti gli operatori delle forze dell'ordine, la Forestale, la Protezione civile comunale e i gruppi provenienti dai paesi limitrofi, i vigili del fuoco, i volontari e quanti hanno contribuito a fermare l'avanzare delle fiamme. Oggi valuteremo se presentare denuncia e, in caso di processo, ci costituiremo parte civile. Hanno toccato il nostro patrimonio, non dobbiamo, non possiamo permetterlo!" - ha poi concluso il primo cittadino.