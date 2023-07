Incendi in Grecia, Atene assediata dal fuoco. VIDEO

Mentre l’Italia è alle prese con un’ondata di caldo record, in Grecia si lotta non solo contro le temperature altissime ma anche contro il fuoco. Il Paese è ormai da giorni devastato dagli incendi, e la capitale Atene è assediata dalle fiamme. Nei giorni scorsi ha preso fuoco un’area boschiva 40 chilometri a sud-est della città, costringendo le autorità ad evacuare diversi residenti e turisti da Kouvaras. A rendere ancora più difficile la situazione è il forte vento, che per giorni ha battuto sull’area alimentando il fuoco. Mentre i vigili del fuoco cercavano di riportare sotto controllo l’incendio, un altro è scoppiato nella foresta di Dervenohoria, a 50 km a nord di Atene, assediando la capitale da due lati e costringendo le autorità a impiegare tutte le risorse disponibili per impedire alle fiamme di raggiungerla.

Incendi in Grecia: la situazione

La situazione del Paese, dove i roghi bruciano ormai da giorni, è seria e anche l’Italia - come comunicato dai Vigili del Fuoco - è intervenuta mandando in aiuto due Canadair della propria flotta. Mentre sono migliaia le persone costrette a lasciare le proprie case o le strutture di villeggiatura in Grecia, il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha dichiarato che “abbiamo sempre avuto incendi in estate, ma per gli effetti del cambiamento climatico in questo momento sembrano più intensi”. La Grecia infatti è colpita come l’Italia dall’ondata di caldo estremo di questi giorni, che sta portando con sé anche maggiore siccità: unita ai venti che stanno soffiando, si è creato un mix esplosivo che sta mettendo in ginocchio il Paese.