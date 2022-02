In Svezia le strade le puliscono i "corvi spazzino": ecco il progetto

In Svezia le strade le puliscono i "corvi spazzino". Di cosa si tratta? Il progetto sembra incredibile, ma è tutto vero. Un’azienda svedese ha, infatti, insegnato agli uccelli a raccogliere i mozziconi di sigaretta sparsi per le strade. Come? Con tanta dedizione e piccoli premi. Per ogni cicca raccolta i volatili vengono ricompensati con alcune noccioline. L'idea, davvero molto originale, è stata valutata molto attentamente: se le cose funzioneranno come immaginato, potrebbe consentire al comune di Södertälje di risparmiare fino al 75% nelle spese per la pulizia.

Corvi spazzino in Svezia: una idea originale e super green

Il costo? Qualche nocciolina da elargire come premio. A Södertäljea, vicino Stoccolma, i corvi fanno parte così di un progetto pilota sviluppato da una startup che ha reclutato i pennuti, addestrati per raccogliere e soprattutto depositare soprattutto i mozziconi di sigaretta in una macchina che poi li smaltirà.

Perché proprio i corvi e non altri volatili? Secondo uno studio effettuato nell'ormai lontano 2014, i corvi hanno mostrato capacità di ragionamento equivalenti a un bambino tra 7 e 10 anni.

Come sono stati addestrati i pennuti? I corvi sono stati prima addestrati ad associare i mozziconi di sigaretta con il cibo. Poi è stato introdotto il concetto del distributore di cibo che lascia cadere il cibo solo quando il corvo arriva. Poi, togliendo le ricompense, gli addestratori hanno incentivato la ricerca in modo che i corvi iniziassero a beccare sulla macchina colpendo un pulsante che fa cadere il cibo. Da qui si è arrivati a insegnare loro che la ricompensa sarebbe sopraggiunta solo quando avessero messo i mozziconi di sigaretta in un contenitore assegnato.

Mozziconi di sigarette per le strade: il costo e i danni all'ambiente

Secondo lo studio della Keep Sweden Tidy Foundation ogni anno nelle strade svedesi vengono lasciati più di 1 miliardo di mozziconi di sigaretta. In tutto il mondo ve ne sono 4,5 trilioni. I mozziconi costituiscono il 62% di tutti i rifiuti. E i filtri delle sigarette possono impiegare fino a 10 anni per decomporsi completamente. Le sostanze chimiche di cui sono fatte le sigarette tra arsenico, piombo e nicotina possono restare nell'ambiente più a lungo.

Il danno ecologico è immane. I costi per la loro raccolta e lo smaltimento davvero molto alti. Ogni anno solo il comune di Södertälje spende ben 20 milioni di corone svedesi, ovvero 2 milioni di euro, per la pulizia delle strade e delle piazze.