In Giappone esplode la fioritura dei ciliegi. Le immagini

I ciliegi sono ufficialmente in piena fioritura in Giappone. Uno spettacolo della natura da non perdere per i milioni di cittadini . Con l'arrivo della primavera lo sbocciare di alberi e fiori è un momento davvero "emozionante" per gli amanti della natura (e non solo). In Giappone, infatti, la fioritura dei ciliegi è da sempre un evento atteso e festeggiato.

Ciliegi in Giappone: le foto da sogno

Piena fioritura dei fiori di ciliegio a Tokyo

I ciliegi sono dunque in piena fioritura in Giappone. Uno spettacolo magnifico per gli abitanti di Tokyo, dove è stata proclamata ufficialmente la "piena fioritura" che è stata immortalata con foto e video condivisi poi sui social. La fioritura dei ciliegi è una tradizione per i giapponesi, anche se il governo ha proibito di fare "Hanami". Si tratta del consueto picnic al parco sotto i sakura, ossia i fiori di ciliegio, che i giapponesi tradizionalmente organizzano per godere della fioritura degli alberi di ciliegio. Nonostante il Paese abbia eliminato tutte le restrizioni per contrastare la pandemia da Covid-19, tutti i cittadini sono invitati a prestare attenzione rispettando il distanziamento a causa di una ripresa dei contagi causati dalla variante Omicron.

La fioritura degli alberi di ciliegio generalmente si registra tra il mese di marzo e aprile con le date che variano di anno in anno. Tra i luoghi più belli dove ammirare questo spettacolo ci sono Kyoto e Tokyo, due mete ideali dove organizzare un viaggio in primavera.

Ma quando fioriscono gli alberi di ciliegio a Tokyo a Kyoto? Quest'anno la Japan Meteorological Corporation ha precisato che la data del picco massimo è attesa per l'1 aprile. A Kyoto, invece, proprio la data dell'inizio è stata posticipata a oggi, 29 marzo.

Il 27 marzo 2022 l'Agenzia meteorologica giapponese ha dichiarato la piena fioritura dei fiori di ciliegio a Tokyo

Non ci sono solo Kyoto e Tokyo, ovviamente: lo spettacolo dei ciliegi in fiore può essere ammirato anche a Osaka, Hokkaido, Fukuoka e Sapporo. E attenzione, i ciliegi in fiore possono essere ammirati in tutto il mondo da Washington dove ogni anno si organizza l'evento Cherry Blossom Festival, a Shillong, a Meghalaya, una suddivisione dell'India.