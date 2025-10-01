FacebookInstagramXWhatsApp

In arrivo il treno Regionale da mille passeggeri e 200 chilometri all'ora

Presentato da Trenitalia e Alstom alla Expo Ferroviaria 2025, il Regionale, il nuovo treno che punta a migliorare il servizio, raggiungendo i 200 km/h con mille passeggeri a bordo.
Mobilità1 Ottobre 2025 - ore 12:38 - Redatto da Meteo.it
Novità in arrivo per il trasporto regionale con un treno da mille passeggeri capace di raggiungere i 200 km/h. Il treno di nuova generazione si chiama appunto Regionale e, come riporta il Corriere della Sera, è stato presentato alla Expo Ferroviaria 2025 da Trenitalia e Alstom.

L’obiettivo è cambiare e migliorare il trasporto regionale. Della nuova flotta, sono già 931 i treni in circolazione in Italia. Se ne voglio inserire 1.061 entro il 2027 per rinnovare l’80% della flotta regionale. I nuovi Regionali entreranno in servizio in Toscana, Umbria e Lazio.

Migliorare il trasporto regionale

“Il nuovo treno Regionale a 200 km/h rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di trasformazione e rinnovo della flotta che Trenitalia e il Gruppo FS stanno portando avanti", spiega Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia. “Questo percorso è frutto di un investimento complessivo di 7 miliardi di euro”.

“Siamo orgogliosi di presentare insieme a Trenitalia questo nuovo Coradia Stream, un treno progettato e costruito interamente in Italia che rappresenta l’eccellenza del nostro know-how industriale”, conclude Michele Viale, managing director Alstom Italia. "Con questo convoglio di nuova generazione vogliamo dare un contributo concreto alla modernizzazione della mobilità regionale, offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio più veloce, confortevole e sostenibile”.

