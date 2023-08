In arrivo forte ondata di maltempo post caldo, quando e dove pioverà? Le previsioni meteo per la fine di agosto

E' in arrivo una forte ondata di maltempo sull'Italia dopo il grande caldo di questi ultimi giorni. Quando e dove pioverà? Ecco tutti i dettagli nelle ultime previsioni meteo. L'intenso fronte temporalesco colpirà in primis Alpi e Nord-Ovest con rischio nubifragi e grandine oltre a intense raffiche di vento per poi spostarsi al Centro- Sud.

Previsioni meteo: forte ondata di maltempo in arrivo sull'Italia

Secondo le ultime previsioni meteo il grande caldo africano è ormai agli sgoccioli. Se da un lato fino a domenica in tutto il Centro-Sud e nelle Isole il termometro sfiorerà ancora la soglia dei 40 gradi, grazie anche all’innesco dei venti meridionali, dall'altro, a Nord-Ovest, invece, arriverà un intenso fronte freddo nord atlantico associato ai primi episodi temporaleschi soprattutto in Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia.

A spezzare il caldo su tutta Italia sarà dunque la parte più attiva del fronte temporalesco che attraverserà tutto il Paese tra domenica sera e martedì. Grazie a questo passaggio avremo un vistoso calo delle temperature, anche di 10-15 gradi e il termometro si preparerà a scendere anche al di sotto della norma proprio sul finale del mese.

Occorrerà però fare grande attenzione ai fenomeni violenti a associati al fronte temporalesco. Vi è il rischio di intensi nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento e di conseguenza anche di frane, smottamenti ed allagamenti.

I dettagli giorno dopo giorno

Nella giornata di domenica 27 agosto avremo tempo perturbato su Alpi e al Nordovest, con precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente violente e abbondanti. Saranno possibili intensi nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Entro la notte il maltempo raggiungerà il Triveneto, l’Emilia occidentale, la Toscana e la Sardegna.

Lunedì 28 agosto, invece, avremo al Centro-Nord, su Campania e Sardegna tempo molto instabile o perturbato con piogge, rovesci e temporali. I fenomeni saranno più intensi e diffusi sulle regioni settentrionali e sulle centrali tirreniche, con possibili nubifragi e grandinate. Al Sud si registreranno invece gli ultimi picchi di 35-37 gradi soprattutto in Puglia e nei settori ionici.

Martedì 29 le temperature torneranno nelle medie da Nord a Sud. Ancora un po' di instabilità, con rovesci e temporali, potrà però interessare il nostro Paese. Temporali su:

Nord-Est

regioni del versante tirrenico

Lombardia

Liguria

Marche

Per finire mercoledì 30 agosto una nuova veloce perturbazione potrebbe riportare instabilità su Levante Ligure, Nord-Est, parte della Lombardia, Toscana, Umbria e Marche. Si attendono le prossime previsioni per ulteriori dettagli in merito.