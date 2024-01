“Il vero inverno” con freddo e neve quando arriva? Ecco quali sono le date 2024

Mancano solo un paio di giorno all'arrivo del cosiddetto "vero inverno". La prima ondata di freddo del 2024 arriverà infatti con il vortice ciclonico dell'Epifania, che oltre al maltempo porterà con se anche un calo delle temperature e nevicate a bassissima quota.

Il freddo più intenso di questo inizio 2024 arriverà in due step: il primo è atteso per la giornata di venerdì 5 gennaio quando la bassa pressione, in discesa dal Nord Atlantico, porterà piogge su Liguria ed Alta Toscana, in seguito anche sul resto del Nord con neve sulle Alpi fino a bassa quota durante i fenomeni più intensi. Nel giorno dell'Epifania, il 6 gennaio 2024, si avranno condizioni meteo instabili con un forte calo termico.

Da domenica 7 gennaio si avrà un ulteriore calo delle temperature su tutta la penisola. La discesa gelida in arrivo non sarà una toccata e fuga come avvenuto in passato, ma stando alle previsioni dovrebbe durare alcuni giorni. Il "vero inverno", in Europa, arriverà durante la settimana che va dall'8 al 14 Gennaio, portando con se forti nevicate.

Dove nevicherà?

Durante la prima fase fredda ma non gelida generata dal ciclone dell'Epifania, cadrà abbondante neve in particolar modo sulle Alpi centro-orientali con accumuli che superano i 40-50 cm a quote al di sopra dei mille metri.

Anche gli Appennini saranno ricoperti di neve al di sopra dei 1.500 metri di quota. Subito dopo arriverà l'aria gelida più intensa di questo mese di gennaio 2024, che si muoverà verso sud dalla Scandinavia e Russia dove adesso si hanno valori al suolo che toccano i -30°C.

Dall'8-9 gennaio, il rischio di nevicate in collina ma anche in pianura si farà concreto. La prima vera ondata gelida dell'inverno 2024 provocherà temperature minime con valori che potrebbero scendere sotto lo zero in molte città del Centro-Nord, in modo particolare durante le ore notturne e alle prime ore del mattino.