La Luna saluta il 2025 con un tuffo nelle Pleiadi: come vedere l'ultimo show celeste dell'anno

Luna e Pleiadi protagoniste dell'ultimo spettacolo celeste del 2025 visibile a occhio nudo: il nostro satellite si tufferà nell'ammasso stellare sotto lo sguardo della stella Aldebaran.
Spazio29 Dicembre 2025 - ore 12:11 - Redatto da Meteo.it
Manca veramente poco al 2026, ma prima di salutare il nuovo anno, c'è ancora qualcosa che gli appassionati di fenomeni celesti non potranno perdersi. La Luna tornerà a tuffarsi nell'ammasso stellare delle Pleiadi, offrendo agli skywatcher un nuovo spettacolo visibile a occhio nudo.

Spettacolo celeste a San Silvestro

L'ultimo giorno del 2025 ci offrirà uno show celeste imperdibile e gratis. Come fanno sapere dall'Uai (Unione Astrofili Italiani) infatti, la sera del 31 dicembre, alzando gli occhi al cielo, potremmo ammirare la Luna immersa nelle Pleiadi.

Intorno alle 20:00 il nostro satellite naturale si troverà alto nel cielo e vicinissimo all'ammasso stellare più famoso del firmamento: uno spettacolo che davvero in pochi vorranno perdere. Accanto ai due corpi celesti sarà anche possibile scorgere la stella Aldebaran, la più luminosa della costellazione del Toro.

©Stellarium - cielo del 31 dicembre ore 20:00 circa

L'evento astronomico che saluterà il 2025 visibile gratis

A pochissime ore dal 2026, la Luna crescente danzerà con le Pleiadi. Il nostro satellite naturale, ormai prossimo al primo plenilunio dell'anno, avrà una luminosità del 96%, mentre le Pleiadi rappresentano l'ammasso stellare per eccellenza, quello capace di regalarci uno spettacolo unico anche se osservate dalle città. Ovviamente la magia del momento aumenta notevolmente se potremmo garantirci punti di osservazione lontani dalle luci artificiali.

Per osservare questo ultimo spettacolo celeste del 2025 non serviranno attrezzature particolari: si tratterà infatti di un evento che, in presenza di cieli sereni, sarà perfettamente visibile a occhio nudo. La Luna crescente e la stella Aldebaran risulteranno facilissime da individuare, e la magia delle Pleiadi contribuirà a dare un tocco di magia a questo ultimo spettacolo celeste del 2025.

Poche ore dopo il firmamento si illuminerà con i fuochi d'artificio, che daranno ufficialmente il benvenuto al nuovo anno, ma prima che ciò accada possiamo regalarci un'ultima emozione 2025, completamente gratis e priva di rischi per persone e animali.

