Il razzo cinese ha colpito la Luna: cosa è successo? Ecco una simulazione video

Un razzo lanciato dalla Cina ha colpito la Luna. Alle ore 13.25 del 4 marzo 2022 un detrito spaziale è precipitato sul satellite naturale della Terra. Lo scontro è visibile grazie ad una moderna animazione che vi proponiamo a fine articolo.

Razzo cinese sulla Luna: viaggiava a 9.288 km/h

Nella giornata del 4 marzo 2022 un pezzo di un razzo cinese è caduto sulla Luna. Si tratta dello stadio booster del razzo Long March 3C lanciato dal centro di Xichang, Cina, il 23 ottobre 2014. Da circa otto anni vagava in orbita nel sistema Terra-Luna. L'impatto è visibile con un'animazione creata con il sistema Agi (società Ansys) che consente di vedere cosa è successo quando il razzo si è schiantato sulla Luna nelle vicinanze di Hertzsprung, un cratere lunare.

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati dello spazio che hanno potuto assistere alla caduta del detrito spaziale appartenente a un razzo lanciato dalla Cina. Il razzo Long March 3C è stato lanciato nel 2014 e per la prima volta è stato avvistato nel marzo 2015 dai telescopi in Arizona. Da quel momento è diventato oggetto di studio e ricerca da parte di Bill Gray, astronomo statunitense e sviluppatore del software di tracciamento degli asteroidi Project Pluto.

Inizialmente lo studioso credeva che i detriti appartenessero al razzo Falcon 9 SpaceX lanciato nel febbraio 2015. Dopo attente ricerche però Gray si è reso conto questi detriti spaziali appartenevano ad un razzo della missione cinese Chang’e 5-T1, anche se la Cina ha smentito categoricamente la notizia con un comunicato diramato dai funzionari del ministero degli Esteri.

Razzo cinese colpisce la Luna: il video dello schianto

La caduta di un razzo cinese sulla Luna ha sicuramente destato la curiosità di tantissimi appassionati e studiosi. I detriti del razzo della missione cinese Chang’e 5-T1 si sono abbattuti sulla Luna senza causare alcun danno significativo alla superficie lunare. Ogni volta che un detrito spaziale colpisce la Luna si genera un'onda d'urto con tanto di esplosione e creazione di un cratere lunare sulla superficie. Del razzo non è rimasto nulla sulla Luna se non un cratere dal diametro di dimensioni tra i 10 e i 20 metri.