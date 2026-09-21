Il prezzo del gasolio vola, potrebbe sfiorare in autostrada la soglia dei 3 euro al litro. L’allarme del Codacons

Continua la corsa dei prezzi dei carburanti in Italia. Il gasolio ha raggiunto livelli particolarmente elevati, soprattutto negli impianti autostradali con servizio, dove in alcuni casi il prezzo è ormai vicino alla soglia dei 3 euro al litro.

A lanciare l’allarme è il Codacons, che ha analizzato i prezzi comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Secondo il monitoraggio diffuso il 19 settembre 2026, sulle autostrade A11, A12 e A21 il gasolio servito ha raggiunto 2,899 euro al litro.

Si tratta però di prezzi massimi rilevati in singoli impianti e non del costo medio nazionale del diesel. I dati aggiornati del Mimit del 21 settembre 2026 indicano infatti per il gasolio un prezzo medio self service di 2,335 euro al litro sulla rete stradale nazionale e di 2,414 euro al litro sulle autostrade.

Prezzo del gasolio in autostrada: dove sfiora i 3 euro

Il monitoraggio del Codacons evidenzia differenze molto rilevanti tra un distributore e l'altro. Il diesel in modalità servito è stato segnalato a 2,899 euro al litro sulla A11 Viareggio-Lucca, sulla A12 Sestri-Livorno e sulla A21 Torino-Piacenza.

Prezzi superiori a 2,80 euro al litro sono stati rilevati anche su numerose altre tratte autostradali. Tra queste figurano:

A4 Milano-Brescia: 2,874 euro/litro ;

; Tangenziale di Napoli: 2,864 euro/litro ;

; A14 Bologna-Bari-Taranto: 2,859 euro/litro ;

; A22 Brennero-Modena: 2,859 euro/litro ;

; A1 Milano-Napoli: 2,839 euro/litro ;

; A15 Parma-La Spezia: 2,829 euro/litro ;

; A24 Roma-L'Aquila: 2,829 euro/litro.

Complessivamente il Codacons ha individuato prezzi superiori a 2,8 euro al litro in alcuni distributori presenti su 13 tratte autostradali.

Gasolio sopra i 3 euro: ci sono già alcuni casi

La soglia dei 3 euro è stata già superata per alcune tipologie di carburante. Secondo il Codacons, il gasolio speciale è stato indicato a 3,048 euro al litro sulla A4 Venezia-Trieste e a 3,019 euro sulla A21 Torino-Piacenza.

Ancora più sorprendenti sono alcuni dati comunicati sulla rete stradale ordinaria. A Belvedere di Spinello, in provincia di Crotone, risultava un prezzo di 3,189 euro al litro per il diesel normale al servito, mentre sei distributori della provincia di Cuneo avevano comunicato un prezzo di 3,103 euro al litro.

Il Codacons ha però chiesto al Mimit (Ministero delle imprese e del made in Italy) di verificare questi valori per stabilire se si tratti di prezzi effettivamente applicati agli automobilisti oppure di possibili errori nella trasmissione dei dati. È quindi importante non considerare questi valori come rappresentativi del prezzo medio nazionale.

Quanto costa oggi il gasolio in Italia

Il quadro più preciso arriva dai dati ufficiali dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il 21 settembre 2026 il prezzo medio nazionale del gasolio in modalità self service è salito a 2,335 euro al litro, rispetto ai 2,334 euro del giorno precedente.

In autostrada la media raggiunge invece 2,414 euro al litro, contro i 2,413 euro registrati il giorno prima. Numeri sensibilmente inferiori rispetto ai picchi segnalati dal Codacons, ma che confermano comunque la fase di rialzo dei carburanti.

Anche sulla Tangenziale di Napoli diesel oltre 2,86 euro al servito

Tra i dati rilevati dal Codacons spicca anche quello della Tangenziale di Napoli, dove in uno degli impianti monitorati il gasolio servito è stato indicato a 2,864 euro al litro.

Un valore che colloca la tratta napoletana tra quelle con i prezzi massimi più elevati individuati dall'associazione nel suo monitoraggio nazionale. La differenza tra modalità self e servito può quindi diventare particolarmente significativa, soprattutto nelle aree di servizio autostradali.

Codacons chiede chiarimenti al Mimit

Di fronte ai prezzi più elevati, il Codacons ha chiesto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di fare chiarezza. L'associazione ha inoltre riferito la risposta ricevuta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in seguito a un proprio esposto sui prezzi dei carburanti.

Secondo quanto riportato dal Codacons, l'Antitrust non avrebbe individuato elementi tali da far emergere irregolarità nella formazione dei prezzi alla pompa, sottolineando come il costo finale dei carburanti dipenda da numerosi fattori che possono cambiare quotidianamente.

Gasolio a 3 euro al litro: cosa significa realmente

Parlare di diesel vicino ai 3 euro al litro sarebbe quindi corretto, purché venga specificato che si tratta di prezzi massimi al servito registrati in determinati distributori, e non della media italiana.

Al 21 settembre il prezzo medio self in autostrada rimane infatti poco sopra i 2,41 euro al litro. La distanza dai 3 euro è ancora significativa sul prezzo medio, mentre in alcuni singoli impianti il divario è ormai ridottissimo e, per alcune tipologie di diesel speciale, la soglia è stata già superata.

Diventa quindi ancora più importante confrontare i prezzi dei distributori prima di fare rifornimento, soprattutto durante i viaggi in autostrada.