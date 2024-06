Il mare più bello 2024, la classifica delle località che ricevono le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club

Foto Proloco Pollica

E' stata pubblicata la classifica dei 21 comuni turistici marini e delle 10 località lacustri insignite dalle Cinque Vele 2024 di Legambiente e Touring Club entrando ufficialmente nella classifica de "Il Mare più bello 2024".

Il Mare più bello del 2024 è a Pollica: la classifica delle prime cinque località marine

Pollica è la regina del mare più bello dell'estate 2024 secondo la guida "Il Mare più bello 2024" stilato da Legambiente e Touring Club. L'associazione ambientalista italiana e l'associazione no profit che dal 1894 promuove il turismo e la cultura del viaggio in Italia hanno valutato 432 località secondo una serie di criteri ambientali.

A cominciare dalla qualità dell’ospitalità, l'uso del suolo, il degrado del paesaggio, la biodiversità e le attività turistiche disponibili. Non solo, a pesare sul risultato finale della classifica "Il mare più bello 2024" sono stati anche: la mobilità, l'acqua e la depurazione, l'energia, i rifiuti, e iniziative per la sostenibilità, la sicurezza alimentare, ma anche il mare, spiagge, la struttura sociale e sanitaria.

Pollica è la regina dell'estate del mare 2024. La località sulla costa del Cilento, in provincia di Salerno, è stata premiata con le 5 vele di Legambiente e Touring club, che a Roma hanno assegnato i riconoscimenti e presentato la guida “Il mare più bello 2024". pic.twitter.com/w8mK5InCsc — CiroCala79 (@Cica7981) June 25, 2024

A trionfare su tutte è Pollica, comune italiano della provincia di Salerno in Campania, che ha il mare più pulito dell'anno secondo Legamabiente. A seguire Nardò, comune italiano della provincia di Lecce in Puglia e terzo posto per Baunei, comune italiano della provincia di Nuoro nella subregione dell'Ogliastra nella Sardegna centro orientale. A seguire: Domus De Maria sul Litorale di Chia, in Sardegna e quinta posizione per Castiglione della Pescaia, nel comprensorio della Maremma Toscana.

La classifica Cinque Vele 2024 per regione: trionfa la Sardegna

Se la regina incontrastata dell'estate 2024 è Pollica con il suo mare cristallino, la regione premiata con il maggior numero di Cinque Vele da Legambiente e Touring Club è la Sardegna con sette località marine: Baunei (Nuoro), Domus de Maria (Sud Sardegna), Cabras (Oristano), Santa Teresa di Gallura (Sassari, nella foto, ndr), San Teodoro (Sassari) Posada (Nuoro), Bosa (Oristano).

Le Piscine di Venere a Baunei, #Sardegna 🇮🇹 ☀️



📽️ gianfrenk pic.twitter.com/ugrcwqTn7k — Spiagge Da Sogno (@SpiaggeDaSogno) December 25, 2023

Al secondo posto troviamo la Toscana che, oltre a a Castiglione della Pescaia (Grosseto), ha ricevuto il riconoscimento per i comuni di: Capraia Isola (Livorno), Isola del Giglio (Grosseto), Capalbio (Grosseto) e Marina di Grosseto (Grosseto). Terza classificata la Campania con 4 comuni: oltre a Pollica, il mare più pulito si trova a San Giovanni a Piro, Castellabate e San Mauro Cilento. Quarto posto per il Trentino Alto Adige con 4 comuni seguito da Lombardia e Piemonte a pari merito. Tra le novità dell'edizione 2024 di Cinque Vele anche il premio tartaruga assegnato a 33 comuni amici delle tartarughe marine, ossia località che si sono impegnata a rendere le spiagge accoglienti per le tartarughe che depongono le uova.