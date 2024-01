Il giorno di gennaio più caldo nella storia europea a Gavarda, in Spagna: ecco la temperatura registrata

Nuovo record di temperatura in Spagna registrata nel mese di gennaio. In piena stagione invernale, la colonnina di mercurio ha sfiorato i 30° a Gavarda, comune spagnolo di 1.169 abitanti situato nella comunità autonoma Valenziana.

Gavarda, a Valencia temperatura record in pieno inverno

L'inverno 2024 stenta a decollare soprattutto in Europa e lungo tutto l'area del Mediterraneo dove negli ultimi giorni è tornato protagonista l'anticiclone africano. Clima caldo e temperature primaverili con valori ben al di sopra della media del periodo. Buona parte dell'Europa è stata investita da un'ondata di calore anomalo complice una robusta area di alta pressione che ha dato il via ad una fase climatica di caldo anomalo con le temperature che sono letteralmente schizzate! Su tutta l'area del Mediterraneo, infatti, la colonnina di mercurio ha visto salire di 8-12° la media del periodo. Anche in Italia si sta vivendo una sorta di primavera anticipata con le temperature che, al Sud e Isole, hanno sfiorato i 19-20°. L'anomalia si registra anche in montagna dove lo zero termico è posizionato intorno ai 3000 metri.

Il record della temperature più calda della storia d'Europa nel mese di gennaio si è registrata giovedì 25 in Spagna. AMAMET, la rete meteorologica ufficiale della comunità Valenciana, ha comunicato che nella cittadina di Gavarde si sono raggiunti i 30.7°. Un vero e proprio record per l'Europa.

JUST IN: Europe has just preliminarily set a new all-time January record high temperature with 30.7°C (87.3°F) in Gavarda, Spain. Incredible warmth for this time of year. pic.twitter.com/XWN4GjN4Bm — Nahel Belgherze (@WxNB_) January 25, 2024

Meteo, caldo anomalo in Europa ed Italia, il clima è impazzito?

Non solo la Spagna è stata investita da un'ondata anomala di caldo, visto che in tutta Europa si stanno registrando temperature miti per il mese di gennaio. Basti pensare che in Francia nella giornata di giovedì 25 gennaio 2024 si sono registrati 25,8 gradi a Ceret, nella regione dell’Occitania, mentre a Le Luc, nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, il termometro è salito fino ai 22.7°. Anche in Svizzera la colonnina di mercurio ha toccato i 21.9° a Biasca nel Canton Ticino.

Non da meno l'Italia dove si sono registrate temperature primaverili in Sicilia e Sardegna. Nella giornata di giovedì 25 gennaio 2024 a Catania/Fontanarossa si sono raggiunti i 19.2°, mentre a Cagliari/Elmes sfiorati i 19.8°. Ancora più caldo a Olbia/Costa Smeralda con il record di 21.1°. Per essere il mese di gennaio si sono registrati valori di anche +15° in alcune zone del Centro-Sud a conferma che il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti!