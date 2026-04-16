Maltempo al Centro-Sud nelle ultime ore: nubifragi e allagamenti dalla costa abruzzese a Roma

Una violenta perturbazione legata al ciclone afro-mediterraneo Ulla ha interessato nelle ultime ore il Centro-Sud Italia, con effetti particolarmente evidenti lungo il litorale abruzzese, dove dalla mattina precedente i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi urgenti. Anche la città di Roma è stata colpita nel pomeriggio da un improvviso peggioramento del tempo, con piogge molto intense e locali grandinate. Il nubifragio ha causato diversi problemi alla viabilità urbana, con strade sommerse dall’acqua e traffico fortemente rallentato.

Maltempo al Centro Sud, allagamenti e disagi sulla costa abruzzese

In Abruzzo, le piogge torrenziali hanno provocato numerosi disagi sul territorio, causando allagamenti in sottopassi e locali interrati, oltre a smottamenti e caduta di alberi. La situazione ha richiesto l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Teramo insieme ai distaccamenti di Roseto degli Abruzzi e Nereto. L’episodio più critico si è verificato lungo la strada provinciale 27b, nella zona di Fontanelle di Atri, dove una frana ha invaso la carreggiata bloccando diversi mezzi in transito. I soccorritori sono intervenuti per liberare alcune automobili e un camion rimasti intrappolati nel fango, trainandoli fuori dall’area interessata.

Nel capoluogo la situazione resta sotto costante osservazione, in particolare nella zona di Carapollo, dove viene monitorato il livello del fiume Tordino nei pressi del guado utilizzato dai mezzi per i servizi di igiene urbana. Disagi rilevanti si segnalano anche in via Biondi, dove la strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni e presidiata dalla Polizia locale. In quest’area l’Ufficio Ambiente, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, sta procedendo al taglio degli alberi considerati pericolanti. Numerosi interventi sono stati effettuati anche in altre zone della città per infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni e per la rimozione di rami spezzati caduti sulle strade.

Maltempo a Roma, nubifragio e grandine: strade allagate e alberi caduti

Nella giornata di ieri un’improvvisa ondata di maltempo ha colpito la Capitale, manifestandosi con particolare intensità nel primo pomeriggio. Una perturbazione violenta ha portato piogge insistenti e rovesci di forte entità che in breve tempo hanno interessato gran parte della città. Al nubifragio si sono aggiunti episodi di grandine che hanno reso ancora più difficili le condizioni meteorologiche. Il rapido cambiamento del tempo ha avuto conseguenze evidenti sulla viabilità urbana.

Numerose strade si sono ritrovate congestionate a causa dell’acqua accumulata e della ridotta visibilità. Il traffico ha subito forti rallentamenti con lunghe file di veicoli in diversi quartieri. Gli automobilisti hanno dovuto fare i conti con disagi diffusi e tempi di percorrenza più lunghi. La perturbazione ha dunque inciso pesantemente sulla normale circolazione cittadina.