⁠Idee vacanza: quali sono le 5 grotte marine più belle d'Italia?

Oggi, lunedì 8 luglio, si celebra la Giornata internazionale del Mar Mediterraneo per sensibilizzare l’attenzione di tutti sulla ricchezza e lo stato di salute del cosiddetto Mare Nostrum. Nell'occasione, in vista delle prossime vacanze estive, vi segnaliamo 5 grotte marine tra le più belle d'Italia. Ecco di seguito quali abbiamo scelto per voi.

Le 5 grotte marine più belle d'Italia

Il Mar Mediterraneo è un vero e proprio scrigno di scenari naturali di grande bellezza. Un patrimonio di biodiversità unico al mondo che contribuisce a fare dell’Italia una delle mete preferite dal turismo internazionale. In occasione della Giornata internazionale del mar Mediterraneo, vi proponiamo dunque 5 grotte marine tra le più belle d'Italia.

Puglia, la Grotta della Poesia

Il viaggio alla scoperta delle 5 grotte più belle d'Italia parte dalla Puglia,

precisamente a Melendugno, tra San Foca e Torre dell'Orso, dove si trova la Grotta della Poesia, una delle più belle piscine naturali al mondo. Qui la piscina grande è collegata a una piscina più piccola attraverso un cunicolo sotterraneo. Antico luogo sacro, la Grotta della Poesia conserva sulle pareti iscrizioni messapiche, greche e latine. Secondo la leggenda, il suo nome deriva dal fatto che tra le sue onde cristalline si bagnava una principessa la cui bellezza ispirava versi a poeti del luogo. Il nome in realtà deriverebbe dal greco indicando l’originaria potabilità delle sue acque (posìa).

Campania, la Grotta Azzurra di Capri

Tra le più belle e celebri al mondo troviamo la Grotta Azzurra di Capri, in Campania. Pareti luccicanti e acque celeste fluo è uno dei più sorprendenti spettacoli marini del nostro Paese. Raggiungibile da terra grazie a una lunga scalinata, o dal mare, ormeggiando al largo, l’unico mezzo per entrarvi sono le piccole barche a remi dei pescatori locali, un'esperienza unica considerata un sogno a occhi aperti.

La Grotta Azzurra è una grotta marina sulla costa dell'isola di Capri, in Italia. La luce del sole che passa attraverso una cavità sottomarina e splende attraverso l'acqua di mare crea un riflesso blu che illumina la caverna.

pic.twitter.com/s98IdaCFHh — S_Galimberti (@S_Galimberti) February 16, 2024

Lazio, la Grotta del Turco

A Gaeta si trova la Grotta del Turco, così chiamata per un’impronta impressa sulla parete, stando alla leggenda, sarebbe stata lasciata da un marinaio saraceno: incredulo dell'origine divina delle spaccature, il marinaio appoggiò la mano sulla parete e la pietra si fece morbida sotto la pressione. L'accesso è consentito dal santuario che si trova sopra la grotta.

Liguria, la Grotta di Byron

Salendo verso il Levante ligure, a Portovenere, si trova la Grotta di Byron, patrimonio dell’Unesco nel paradiso delle Cinque Terre. Pare che il poeta inglese Lord George Gordon Byron vi si recasse in cerca di ispirazione. Leggenda vuole che Byron abbia nuotato per 8 chilometri per raggiungere l’amico e collega Percy Bisshe Shelley, a Lerici. La grotta, profonda 20 metri, è incastonata in una scogliera bianca, sulla quale trovano posto le mura del castello e la chiesa di San Pietro, è raggiungibile a piedi percorrendo un sentiero creato nella roccia.

Portovenere, verso la grotta di Byron pic.twitter.com/2gCPzThtwB — Cris (@maebort) August 8, 2018

Sardegna, le Grotte del Bue Marino

In Sardegna, nei pressi di Cala Gonone, nel Golfo di Orosei, trovano posto le Grotte del Bue Marino. Cavità naturali estese per ben 5 chilometri. Fino agli anni '80 del secolo scorso, la località è stata abitata dalla foca monaca che i sardi chiamano bue marino. Le visite guidate sono a numero chiuso e si snodano lungo un percorso di circa un chilometro.

Direttamente dal super team #dimensionemarediving di #calagonone le grotte del bue Marino... Consiglio a tutti di visitarle sono una meraviglia ♥️♥️♥️ pic.twitter.com/VrKX2pZkbl — Giovanna Pira (@2GioPi) January 20, 2021