Dove andare e cosa vedere per il Ponte dell'Immacolata 2023

Quest'anno l'8 dicembre cade di venerdì, permettendo così un lungo ponte dell'Immacolata che sarà l'occasione per concedersi una breve vacanza. Ma dove andare e cosa vedere in questa "3 giorni" che rappresenta per molti un piacevole anticipo delle vacanze natalizie? Ecco alcune idee interessanti.

Ponte dell'Immacolata 2023, 5 idee per un lungo weekend

Tra i ponti invernali, quello dell'8 dicembre è sempre particolarmente gradito. Il calendario poi quest'anno si mostra particolarmente favorevole e sarà possibile concedersi una piccola anticipazione delle vacanze di fine anno senza dover neppure prendere un giorno di ferie. Le possibili mete per una vacanza da soli, con la famiglia o con gli amici sono davvero molte: dalle cime innevate delle Alpi che fanno la gioia di tutti gli amanti di sport invernali, alle destinazioni che propongono suggestivi mercatini di Natale, che consentono a grandi e piccini di immergersi nella magia delle feste con qualche giorno di anticipo.

8 dicembre in Trentino, il "paradiso bianco" per chi ama lo sci

Una delle mete più ambite da coloro che non vogliono rinunciare a praticare sport invernali è sicuramente il Trentino. Nei dintorni di Trento si trovano oltre 850 km di piste da sci, con vari comprensori serviti da quasi 300 impianti di risalita, che rappresentano il sogno di moltissimi sciatori.

Una volta posati gli sci, sarà anche possibile perdersi tra le bancarelle dei mercatini di Natale, che offrono prodotti tipici e creazioni artigianali, e "accendono" di magia una passeggiata nel centro cittadino alla scoperta di arte, storia e cultura del capoluogo trentino.

Ponte dell'Immacolata ad Aosta, tra eventi e spettacoli

Come ogni anno Aosta trasforma la zona adiacente all'antico Teatro Romano in un vero e proprio "villaggio di Natale". Il Marché Vert Noël - con i suoi 50 chalet che offrono prodotti locali, oggetti artigianali e delizie gastronomiche - è un'esperienza da non perdere per tutti gli amanti dei mercatini di Natale.

Durante il Ponte dell'Immacolata poi, la città si anima con eventi, spettacoli, cori natalizi e animazioni per i più piccoli.

Ponte dell'8 dicembre a Roma

La Capitale è da sempre meta turistica ambita, e il lungo fine settimana di dicembre permette di organizzare una vacanza alla scoperta dei monumenti "simbolo" della città. Una passeggiata lungo le strade romane permetterà di perdersi tra i mercatini di Natale più particolari, dove è possibile acquistare addobbi natalizi e qualche regalo da fare per le feste.

Sono molte le mostre aperte nel fine settimana dell'8 dicembre: da quelle in esposizione nei musei della città a quelle a cielo aperto. Immancabile poi una visita al Colosseo, all'Arco di Costantino o a Piazza di Spagna, ma anche un tour alla scoperta dei tanti borghi del Lazio che in questi giorni si illuminano con artistiche luminarie.

Ponte dell'Immacolata a Milano

Il capoluogo lombardo offre molti spunti per trascorrere il ponte dell'Immacolata in modo originale. Oltre a poter assistere all'accensione dell'albero di Natale 2023 in piazza Duomo e visitare i tanti mercatini natalizi che rallegrano le strade cittadine, è possibile organizzare una romantica crociera panoramica sui Navigli, visitare le case museo o scoprire i tantissimi quartieri che ancora oggi riescono a stupire e affascinare con la loro bellezza suggestiva.

Week-end dell'Immacolata a Napoli

Che si tratti di una breve vacanza o di una gita fuori porta il capoluogo partenopeo si illumina di luci natalizie che creano atmosfere particolari intorno ai suoi monumenti più famosi.

Camminando lungo Spaccanapoli è possibile ammirare palazzi storici e antiche chiese, mentre una visita a Via dei Presepi permetterà di scoprire piccole botteghe artigianali nelle quali acquistare qualche pezzo unico per i propri addobbi natalizi.

Genova, cosa fare nel lungo weekend dell'Immacolata?

Se state programmando il lungo fine settimana dell'Immacolata con la famiglia, un'ottima idea potrebbe essere quella di scegliere il capoluogo ligure. Genova propone una grande scelta per una vacanza con la famiglia, tra cui una visita alla Città dei Bambini, a Porta Siberia e ai Magazzini del Cotone, addobbati in stile natalizio.

Immancabile poi una visita all'Acquario, che proprio durante il Ponte dell'Immacolata propone molte attività che sapranno conquistare i più piccoli. Babbo Natale sarà presente all'interno della struttura, pronto a raccogliere le letterine dei più piccoli, mentre gli adulti potranno godersi il fascino di una "notte con gli squali" con pernottamento in sacco a pelo.