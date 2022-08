I tafani rovinano i tuoi pic nic? Ecco come tenerli lontani

Come tenere lontani i tafani che rovinano i tuoi pic nic? Ecco un recente studio che spiega una delle varie soluzioni per mangiare all'aria aperta, distesi su un prato o in un campo, senza rumori fastidiosi, ma soprattutto senza la paura di essere punti.

Come tenere i tafani lontani durante un pic nic

Tafani vs pic nic. Sono loro a disturbare i nostri pranzi all'aria aperta, ma da ora in poi i tafani avranno vita più difficile Il motivo? Secondo un recente studio compiuto da alcuni ricercatori è stato trovato un metodo efficace per tenerli lontani e prevenire i loro attacchi.

Di cosa si tratta? Ebbene sembrerebbe che per godersi il pic nic in santa pace, senza la paura di essere punti, basterebbe stendersi su un telo o una coperta con disegni geometrici. L'importante è pertanto che la coperta o la tovaglia siano a righe o a quadretti bianchi e neri.

Perché proprio questo motivo? I ricercatori si sono accorti che le righe o i quadretti bianchi e neri mandano in tilt la visione dei tafani. Con la vista totalmente confusa risulta dunque assai improbabile che atterrino su una coperta di questo tipo o sulle persone sedute su di essa.

La ricerca degli studiosi dell'Università di Bristol: i dettagli

Come si giunti a tale scoperta? I ricercatori della School of Biological Sciences dell’Università di Bristol stavano tentando di comprendere i motivi per cui i tafani tendevano a posarsi meno sulle zebre rispetto a cavalli o altri animali con il manto omogeneo. Durante il loro studio, pertanto, gli scienziati hanno osservato la frequenza con cui questi insetti infastidivano gli animali, provando anche a sistemare delle coperte su mucche e cavalli per valutare eventuali modifiche del comportamento dei tafani. In questo modo, osservazione dopo osservazione, analizzando i vari dati raccolti, è emerso come i tafani sembrassero davvero disorientati da strisce, scacchi e motivi geometrici.

Ecco dunque scoperto l'arcano. Per un pic nic in santa pace basta attrezzarsi con tovaglie e coperte con motivi geometrici capaci di disorientare i tafani e tenerli alla larga.