I 155 Paesi del mondo dove la benzina costa meno che in Italia e quelli dove costa di più

Uno studio mostra come ci sono ben 155 Paesi nel mondo dove la benzina costa meno che in Italia (1,949 euro/litro). Intanto nel nostro Paese il prezzo di benzina, gasolio, Gpl e metano sono schizzati alle stelle e stanno rendendo difficile la vita non solo a chi ha un'auto ma anche all’intera collettività per la spinta verso l’alto impressa ai prezzi di quasi tutti i beni, che viaggiano spessissimo su gomma. Dopo gli stop imposti dalla pandemia, ma soprattutto dopo con la guerra in Ucraina, pare però che non tutti stiano risentendo come noi degli eventi legati alla cronaca. Come mai? In quali Paesi la benzina costa meno?

La classifica del prezzo della benzina nei vari Paesi: ecco dove costa meno

Mettendo a confronto i prezzi della benzina in 170 Paesi nel mondo e raccogliendo dati aggiornati allo scorso 7 marzo, il sito GlobalPetrolPrices.com fa emergere dati importanti.

Il prezzo di un prodotto è ovviamente più basso laddove viene prodotto o dove viene prodotta la materia prima. Ecco perché il prezzo più basso in assoluto a livello mondiale si registra in Venezuela con 0,023 euro/litro. Sul secondo gradino del podio vi è la Libia con 0,030 euro/litro e sul terzo vi è invece l'Iran con 0,047.

La classifica prosegue con:

Siria: 0,291 euro/litro

Algeria: 0,296 euro/litro

Angola: 0,310 euro/litro

Kuwait: 0,318 euro/litro

Russia: 0,291 euro/litro*

Kazakhstan: 0,369 euro/litro

Nigeria: 0,369 euro/litro

Turkmenistan: 0,396 euro/litro

Malaysia: 0,452 euro/litro

Iraq: 0,473 euro/litro

Bahrain: 0,489 euro/litro

Bolivia: 0,502 euro/litro

Qatar: 0,531 euro/litro

Azerbaijan: 0,542 euro/litro

Egitto: 0,556 euro/litro

Arabia Saudita: 0,572 euro/litro

Oman: 0,572 euro/litro

Colombia: 0,575 euro/litro

A seguire c anci sono: Etiopia, Haiti, Ecuador, Bielorussia, Tunisia, Maldive, Pakistan, Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Repubblica Domenicana e ancor più giù in classifica Tanzania con 1,012 euro/litro e Mali con 1,027 euro/litro.

Altre posizioni interessanti? Negli Stati Uniti, ben piazzati in classifica, la benzina costa 1,085 euro/litro mentre in Ucraina si è giunti a 1,090 euro/litro.

Meglio dell'Italia fanno:

Cuba (1,161 euro/litro)

Filippine (1,162 euro/litro)

Polonia (1,178 euro/litro)

Brasile (1,185 euro/litro)

Cina (1,260 euro/litro)

Moldavia (1,294 euro/litro)

Malta (1,340 euro/litro)

Giappone (1,363 euro/litro)

Sud Corea (1,365 euro/litro)

Canada (1,366 euro/litro)

Cipro (1,427 euro/litro)

Bulgaria (1,428 euro/litro)

Bosnia (1,453 euro/litro)

Serbia (1,453 euro/litro)

Prezzi benzina: la fascia medio - alta

In altri Paesi il prezzo è medio-alto e le ripercussioni sulle varie attività economiche stanno diventando pian piano sempre più importanti tanto che i vari settori lanciano gridi di allarme.

I prezzi si attestano

Prezzi benzina: dove costa di più?

A far compagnia all'Italia, tra i Paesi dove la benzina costa già di più, in fondo alla classifica, vi sono:

Svizzera con: 1,871 euro/litro

Monaco con 1,875 euro/litro

Gran Bretagna con 1,879 euro/litro

Portogallo con 1,917 euro/litro

Francia con 1,930 euro/litro

Grecia con 1,944 euro/litro

Belgio con 1,946 euro/litro

Peggio dell'Italia (1,949 euro/litro, ex aequo con l'Estonia, entrambe al 156° posto):